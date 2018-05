Ricardo Alemán es un achichincle de la mafia del poder: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los próximos días se publicará un nuevo desplegado firmado por varios grupos empresariales que buscará profundizar em supuesto encono de su candidatura con inversionistas.

“Es la información que tengo: se reunieron los de la cúpula en Valle de Bravo y se dio la instrucción de recolectar firmas para que varías organizaciones empresariales se expresen en contra de nosotros, en contra mía”, dijo tras encabezar un acto en Guadalupe, Nuevo León.

El abanderado por la coalicion Juntos Haremos Historia reiteró su respeto a los empresarios y mandó un mensaje a los firmantes del supuesto desplegado que se publicaría en medios de circulación nacional.

“Yo le digo a los abajo firmantes y a todos los empresarios, que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, no estamos en contra de los empresarios, para los empresarios de México mi reconocimiento, amor y paz (…) A la mafia del poder, que no son nuestros enemigos, pero si nuestros adversarios, para la mafia del poder, la ley, el Estado de Derecho, que dejen de robar, que dejen de estar medrando al amparo del poder público, a los empresarios de México todo nuestro respeto”, dijo y sacó un pañuelo blanco que ondeó en señal de paz.

“Con los empresarios pañuelito blanco, amor y paz”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Minutos antes, en su discurso ante simpatizantes, López Obrador criticó que ahora el abanderado de la coalición Por Méxco al Frente, Ricardo Anaya, proponga reducir el precio de los combustibles cuando fue él quién avaló el llamado gasolinazo.

“Ahora resulta que Anaya, que aprobó el aumento al precio de las gasolinas, Anaya que aprobó el gasolinazo, ahora está planteando que va a bajar el precio de la gasolina, no cabe duda que están muy desesperados, porque han querido manipular diciendo que se cayó Meade, que Meade no levanta y que Anaya está en segundo lugar y que está creciendo, mentira”, advirtió.

Hay niveles, Alemán es un achichincle de la mafia del poder

El tres veces candidato presidencial también se refirió al tuit publicado por el periodista Ricardo Alemán en el que insinúa el asesinato del tabasqueño. El político respondió que “en la mafia hay niveles” y que Alemán es un achichincle.

“En una mafia hay niveles: están los de mero arriba, están los de abajo, intermedios y hay otros los achichincles (…) no pasa nada, no va a pasar nada. El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”, afirmó.

Fuente: SDP Noticias