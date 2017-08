Revela Fox que en el 2012 pactó con Peña Nieto para derrotar a Josefina

El ex presidente Vicente Fox aceptó que en las elecciones presidenciales de 2012 acordó darle su apoyo al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para vencer a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Lo anterior lo publicó el diario Milenio.

Durante una entrevista con Viva México, espacio digital de “Noticias y opiniones sobre México en la era de Trump”, dirigido por Stephent Woodman y Duncan Tucker, Fox declaró que tenía un acuerdo con Peña Nieto, “porque él se comprometió conmigo a mover dentro del PRI reformas a favor de México”.

Fox explicó que el actual presidente prometió mover al País con tres reformas: la educativa, la fiscal y la energética.

El expresidente reconoció que el Estado “no lo está haciendo muy bien, porque México aún tiene dos tumores cancerígenos que crecen y crecen: uno es la corrupción y el segundo es la violencia”.

Al ser cuestionado sobre la postura de Peña Nieto frente a Donald Trump, el ex mandatario recordó el “error histórico” del Estado al invitar al entonces candidato republicano, que al “parecer lo ayudó a llegar a la Casa Blanca”.

“Ellos destruyeron no solo la economía, sino también su nación. Y eso es algo que no queremos en México. Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que Andrés Manuel López Obrador el populista, el demagogo, el falso profeta en México. No creo que ningún quiera estar como en Venezuela”, declaró Vicente Fox, al referirse al líder de Morena.