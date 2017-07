Retrato oficial de Peña Nieto costó a mexicanos 1.6 mdp

En 2013, en las vísperas del cumplimiento de 100 días de Gobierno, la Presidencia de la República difundió el retrato oficial del Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Usó las redes sociales Instagram y Twitter, así como la página oficial que en días recientes había sido montada. Cuatro años después, a los mexicanos, esa fotografía les ha costado 1 millón 677 mil 545 pesos entre la sesión, la impresión, las reproducciones y el montaje.

La foto presidencial no fue afectada por el decreto de austeridad que la presente Administración hizo en 2012 y luego refrendó en 2015 con recortes presupuestales de más de 100 millones de pesos. En esa imagen, en la que el Mandatario aparece con puño cerrado mientras muestra su sortija de matrimonio, no se escatimó: después de que en 2012 fue tomada y enseguida reproducida, en 2013 y 2016, se hicieron más impresiones; además de un nuevo montaje, de acuerdo con los datos de los contratos publicados por la Presidencia de la República en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).

La transparencia no iluminó esta foto que fue hecha en una sesión el 29 de diciembre de 2012, según informó la Presidencia ante una solicitud de información. Si bien fueron publicados los convenios que conciernen al retrato oficial por determinados conceptos, hay un gasto que no hizo público: los evidentes retoques en el rostro de Enrique Peña Nieto. En el POT no aparece ningún convenio por concepto de “edición digital” del retrato oficial del Presidente.

Alfredo Paredes Zamora, director de Capitol Consulting and Communication, indica que “la edición” en una imagen es, como cualquier otro, un concepto por el que se paga y cobra. “¿Cuánto se ha gastado en la imagen personal de este Presidente? ¿Cuánto se gastó por la foto que pasará a la posteridad por completo, incluso con los retoques? Ese debiera ser una erogación transparente porque no puede separarse la figura de Enrique Peña Nieto sin su imagen física”.

En ese portal, donde según las entidades públicas deben publicar sus compras de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, se encuentran los datos de cuatro contratos con el fotógrafo Héctor Armando Herrera Peralta. Uno, celebrado en 2012, da cuenta del costo de la sesión fotográfica y un gasto de 376 mil 420 pesos. Para reproducirlas, según la respuesta a una solicitud de información, la Presidencia le pagó a Talleres Gráficos 136 mil 474 pesos por 15 mil reproducciones.