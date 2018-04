Resultamos incómodos, responde la CNDH a PGR

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) invitó a la Procuraduría General de la República (PGR) a trabajar en coordinación, en lugar de buscar adversarios, porque así no resuelve la situación de impunidad que se vive en el país.

Al responder a la PGR, quien en un comunicado dijo que la CNDH debe de enfocarse a investigaciones en derechos humanos y no a ministeriales, el ombudsman Luis Raúl González Pérez consideró que los señalamientos de la institución no resuelven la falta de procuración de justicia en el país.

Creo que resultamos incomodos, y nosotros dijimos que íbamos a ser incomodos cuando no hubiese compromiso para los derechos humanos, nosotros buscamos coadyuvar, no buscamos confrontarnos, no buscamos adversarios, queremos ser coadyuvantes, pero buscando desconocer el trabajo que hacen los organismos autónomos, no es el camino para tener más y mejor procuración de justicia”, afirmó.

Al finalizar la Inauguración de la Sala Jorge Carpizo en el Museo de las Constituciones, dijo a la PGR que otro de los temas que debe de resolver es el de Tanhuato.

Nosotros no buscamos molestar a nadie, buscamos contribuir. Nosotros hemos hecho señalamientos en los diversos tópicos que tienen que ver con PGR. Quiero ver si nos responden por el ejemplo con Tanhuato, ¿ya resolvió Tanhuato?”, agregó.

Ayer, la PGR emitió un comunicado en el que menciona que la CNDH debe realizar investigaciones de violaciones a derechos y no funciones que corresponden al Ministerio Público, como en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Fuente: Excélsior