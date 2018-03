Respeto todas las creencias: AMLO; exhorta al diálogo

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje con motivo de la Semana Santa.

A través de su cuenta de Twitter, AMLO afirmó que respeta todas las creencias, además que consideró que estos días son para reflexionar y de practicar el amor al prójimo.

AMLO recordó que hace poco el Papa Francisco habló que los no creyentes cuando defienden una causa justa son profundamente humanos y cristianos, “así me ubico. Respetuoso de todas las creencias, de todas las religiones y también respetuoso de los no creyentes”.

Yo cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano. En el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor y la justicia es amor”, manifestó.

Desde Palenque, López Obrador acompañado de su familia, exhortó a entablar el diálogo entre todos.

Pienso que independientemente de la religión que se profese podemos dialogar entre todos. Se habla del dialogo ecuménico, el diálogo que se lleva a cabo entre las iglesias cristianas; también del diálogo interreligioso entre las iglesias cristianas y no cristianas.

“Y lo ideal es el diálogo entre religiosos y no creyentes; todos debemos dialogar. Y creo que el amor al prójimo es de antes de la existencia de Jesús, desde antes de Cristo. Es un principio que todos podemos profesar y llevar a la práctica”, aseguró el político tabasqueño.

LA PEJEMOÑA

Con el objetivo de “ponchar” a muchos de sus adversarios, entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, AMLO entrena su nuevo lanzamiento en el béisbol: “la pejemoña”.

En otro video publicado en su perfil de Twitter, a López Obrador se le ve practicando este deporte, por lo que aprovechó la situación para perfeccionar distintos lanzamientos para, desde el montículo, “ponchar” a sus rivales.

Estoy agarrando control para tirar la recta, la recta cortada, la curveball, el tirabuzón y esta que es la pejemoña. Esta es la que le voy a tirar, con todo respeto, a Donald Trump”, dice López Obrador en la publicación.

Fuente: Excélsior