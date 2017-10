“Respeto su decisión”, dice AMLO sobre renuncia de Zavala al PAN

Son tiempos de canallas en donde impera el principio “del haiga sido como haiga sido” sostuvo este viernes Andrés Manuel López Obrador al expresar su opinión acerca de la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional, informó Excélsior.

El presidente del comité ejecutivo nacional de MORENA reiteró su respeto a la determinación que tomó la esposa del expresidente de Mexico, Felipe Calderón, luego de conocer las razones que explicó Zavala le impidieron participar como candidata de Acción Nacional a la presidencia de la república.

López Obrador dijo que aunque no hay ni ideas ni principios en las prácticas políticas de muchos políticos, “no todo está perdido” porque su movimiento busca la regeneración de Mexico así como el bienestar material y espiritual de todos los mexicanos.

“Respeto su decisión, son tiempos de canallas, impera desgraciadamente el haiga sido como haiga sido, no hay principios, ideales, no hay ética en el ejercicio de la política, pero no todo está podrido en nuestro país, existe afortunadamente como una bendición este Movimiento de Regeneración Nacional para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido” declaró al inicio de la asamblea en Valle Hermoso.

Respecto a la situación de inseguridad que se vive en esta región del país, López Obrador calificó de “héroes y heroínas” a sus habitantes porque han tenido que vivir el abandono de las autoridades.

En seguida, reiteró su propuesta de alcanzar la paz entre todos, “incluso mediante una amnistía, sin que se descarte ninguna vía”para terminar con la violencia a pesar de los agravios.

“Nosotros tenemos que hacer algo parecido, ya no más violencia, no es posible ocupar el segundo lugar en el mundo en violencia, hay que hablar con todos y someterlo al debate, a consulta, que todos opinen y no descartar ninguna posible salida”.

NO HAGO LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO

Durante el segundo día de actividades por Tamaulipas el aspirante presidencial señaló que a once años del fraude electoral del 2006, hoy dos de sus operadores políticos están en la cárcel: la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales y el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

Al asegurar que no es de los que “hacen leña del árbol caído de los que están en la desgracia”, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de MORENA exhortó a la ciudadanía a no olvidar el papel que desempeñaron ambos personajes en las elecciones presidenciales del 2006 para imponer como presidente de México a Felipe Calderón.

Ante militantes de su partido en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, López Obrador pidió este atentos para impedir que una maniobra como la de Gordillo y Hernández se vuelva a repetir el año entrante.

En ese sentido recordó las llamadas que se dieron a conocer entre Gordillo Morales y Hernández Flores en donde la ex líder magisterial le pidió su intervención al priiista para operar en favor del PAN y de Felipe Calderón a mediodía de la jornada electoral del 2 de julio del 2006.