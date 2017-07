Reportera de Televisa y su equipo son agredidos en el Zócalo de la CdMx por al menos 20 sujetos

La reportera de Televisa Bárbara Barquín denunció hoy que dos compañeros y ella fueron agredidos por un grupo de personas cuando trabajaban en el centro histórico de la Ciudad de México, y que, aunque había policías en el lugar, estos no acudieron en su ayuda.

La comunicadora contó a Efe que el pasado martes estaban realizando unas entrevistas en unos puestos de la calle, ubicados en un área de venta de productos de belleza a pocas cuadras del Zócalo, cuando llegaron tres personas a increpar al equipo.

Uno de los individuos dijo al camarógrafo que no podían grabar y que para hacerlo necesitaba ir a una oficina para que supuestamente les concedieran un “permiso”, afirma Barquín, quien trabaja en el programa de entretenimiento “Cuéntamelo ya”.

La reportera rechazó ir a esa oficina y pidió a esa persona que se identificara con su nombre completo, pero este se negó y le dijo “es que yo no hablo con viejas (mujeres)”.

Barquín comenzó a grabar con su celular un video con lo que estaba ocurriendo, por motivos de seguridad, pero le obligaron a borrarlo, tras lo cual el equipo intentó salir del lugar y se dirigió a su camioneta.

Allí el grupo, al que se habían ido añadiendo más personas según avanzaba la discusión, les alcanzó y comenzaron a agredir al camarógrafo, mientras ella discutía con una mujer que no creía que hubiese borrado el video.

“La mujer me empezó a golpear, me jalaron los cabellos, llegó otra más, otros tipos y me tiraron al piso, y me patearon en el piso”, señala la reportera, quien dice que les estuvieron golpeando hasta que alguien gritó “ya estuvo” y se dispersaron.