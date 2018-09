Reportera califica de “inapropiado” beso que le dio AMLO

La reportera Lorena García de Baja California consideró que el beso que le dio Andrés Manuel López Obrador fue inapropiado porque estaba trabajando y no fue “ni pedido, ni esperado, ni solicitado”.

El pasado jueves durante un mitin del presidente electo en Mexicali, Baja California, se dio prioridad a los reporteros de la fuente -aquellos que han acompañado a López Obrador desde la campaña-, por lo que ella y varios se acercaron al tabasqueño cuando este se dirigía a su camioneta para plantearle algunas preguntas.

Tras darle alcance, la reportera de El Mexicano preguntó a López Obrador qué opinaba sobre las elecciones del estado de 2019, luego de que el PAN, partido que ha dominado en el estado, tuvo pocas votaciones en el estado en los comicios nacionales.

“Sonríe, yo sonrío, no me contesta, y pues ya hicimos el intento; entonces da como dos pasos hacia al frente, y pues dije, ‘ya no me contestó, se siguió de largo. Pero en cuestión de segundos revira y me implanta un beso en la mejilla derecha”, relató la reportera en entrevista con Luis Cárdenas en Noticias MVS.

García expresó que no supo cómo reaccionar ni qué pensar, pues en 19 años de dedicarse al periodismo nunca le había pasado que algún político le diera un beso.

Aunque en redes sociales dijeron que conocía al próximo presidente, la reportera aseguró que no, “yo cubro la fuente de gobierno del estado. No había cubierto nada relacionado con Morena, era la primera vez que lo veía en persona”.

Añadió en entrevista radiofónica que no está enojada ni interpondrá una denuncia por acoso sexual, pues su integridad física no se vio comprometida, sin embargo, pidió respeto porque estaba haciendo su trabajo y “no es lo que vamos a buscar como mujeres reporteras”.