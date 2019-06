Reclutamiento para Guardia Nacional costará 17 mil 500 mdp: Durazo

El reclutamiento de los primeros 21 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) implicarán una inversión de aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos, informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

El funcionario resaltó que este gasto implica el paso de los elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal a la nueva corporación, así como la dotación de insumos y salarios.

Durazo destacó que la cifra de inversión inicial podría aumentar a 20 mil millones, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Agregó que a finales de junio se realizará la ceremonia de graduación de la primera generación de elementos de las policías Militar, Naval y Federal que se integrarán a la GN, tras una serie de cursos complementarios.

Durazo fue entrevistado al concluir la firma de un convenio entre el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) y el Servicio de Protección Federal de la Policía Federal, en donde destacó que el combate al consumo de drogas es responsabilidad de gobierno y sociedad.

Nora Frías, encargada del despacho del Conadic, explicó que el convenio busca establecer protocolos de actuaciones para las instituciones de seguridad, en caso de atender a personas bajo los efectos de una droga.

En el evento participaron el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, y ex campeón de box, peso Welter, Julio César Chávez, quien compartió su experiencia personal para combatir su enfermedad.

Y gracias a mi recuperación todo se me devolvió, gracias a dios, me empezaron a llevar puras, puras bendiciones. Porque esta enfermedad no solamente arrastra puros deportistas, arrastra toda clase social yo todos tenemos derecho a caernos, a lo que no tenemos derecho es a no levantarnos”, expresó.