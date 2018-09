Reclamos y llanto en el foro de víctimas de la CdMx; “acabemos juntos con esta pesadilla”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, arribó al Centro Cultural Universitario Tlatelolco esta mañana para encabezar el Segundo Diálogo por “La Paz, la Verdad y la Justicia” y fue recibido por los gritos de cientos de víctimas que exigen justicia.

“¡Justicia! ¡Justicia!”, le gritaron los familiares de las víctimas a su paso hacia el presidium.

En los diálogos participarán 10 personas, ocho representantes de las víctimas y el resto representantes del próximo Gabinete.

López Obrador dijo a las víctimas que el encuentro ha sido muy conmovedor. “Todo esto que ha sucedido tiene una explicación, nada más decir que la violencia en México se desató porque desde hace un tiempo se apostó a un modelo económico llamado neoliberal que no es más que neoporfirismo lo que se padeció. Se restableció ese modelo para beneficio de un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”, les dijo.

“Vamos a cambiar las cosas, se va a distribuir la riqueza de México, el presupuesto llegará a todos. Todos los jóvenes tendrán garantizado el estudio y al trabajo desde el primer día de mi Gobierno. Vamos entre todos a sacar a nuestro querido México de esta profunda crisis, que se termine esta pesadilla, este dolor”. “No voy a fallarle al pueblo, voy a cumplir, yo no tengo ningún compromiso con intereses creados, con ninguna mafia. Habrá justicia”.

Les informó que pedirá ayuda a organismos internacionales como la ONU. “Que les quede muy claro no voy a ser tapadera de nadie, si un funcionario, un amigo, es más un familiar comete un abuso será castigado”, les dijo.

“Yo reconozco de manera sincera y comprendo su dolor. Sé muy bien lo que significa el amor por los hijos, es el amor más sublime”, le dijo. Y reafirmó: “olvido no, perdón sí”. Afirmó que cuando llegue a la Presidencia pedirá perdón a las víctimas y se comprometerá a que habrá justicia.

López Obrador informó que hará un censo casa por casa para darles trabajo a los jóvenes para que no “caigan en la tentación” y caigan en la delincuencia.

“También les digo vamos a contar con recursos para que se atienda a las víctimas de la violencia, porque se van a bajar los sueldos, nadie ganará más que el Presidente de la República y yo voy a ganar el 40 por ciento de lo que gana Peña Nieto”, informó.

Mientras López Obrador hablaba de lo que hará con los jóvenes y lo salarios los padres le gritan: “¿y los desaparecidos?”.

“Todo eso que va ahorrar será para que haya justicia. Esto no es un diálogo que no termina ahora, es un diálogo permanente. Yo tengo muchos años recogiendo los sentimientos de los mexicanos. No soy igual que los políticos corruptos. No me confundan”, aseguró. López Obrador prometió que hará reuniones permanentes con las víctimas.

“La licenciada Olga estará con ustedes siempre y el Licenciado Encinas los va a atender. Yo voy a estar en reuniones con ustedes. Además que voy a la plaza de Tepic pasado mañana, y en Mazatlán, en Culiacán, en Tamaulipas, voy a estar en todos lados”, les dijo. Les pidió unidad y organización a los familiares.

“Hablando con toda franqueza si nos vamos a reunir con cada colectivo no me voy a dar abasto”, indicó. El Presidente electo les pidió a los colectivos no “poner intereses particulares por delante” y organizarse.

Sin Embargo