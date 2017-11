Rebasará Buen Fin meta de ventas de $100 mil millones: Concanaco

En los cuatro días de la séptima campaña comercial el Buen Fin, que se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre, el comercio formal rebasó la meta de 100 mil millones de pesos en ventas en todo el país, aseguró Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

No obstante, acotó que es una estimación preliminar que deberá ser confirmada esta misma semana con cifras oficiales.

Es un movimiento de dinero muy importante, que por supuesto reactiva la economía, comentó en una entrevista radiofónica.

El viernes pasado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, puso en marcha, en el municipio de Escobedo, el programa del Buen Fin y dijo que se esperaba llegar a 100 mil millones de pesos y con ello superar la edición anterior, en la que las ventas totales ascendieron a casi 90 mil millones de pesos. Es decir una tendencia de crecimiento de 10 por ciento.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda Pérez, aseguró que la dependencia recuperó 3 millones 240 mil 157 pesos para los consumidores durante la séptima edición del Buen Fin.

La cantidad representa un monto sustancialmente mayor, en 162 por ciento, respecto de lo recuperado en la edición del Buen Fin del año pasado, cuando fue únicamente de un millón 248 mil 247 pesos, destacó el funcionario, y remarcó que cualquier consumidor que haya quedado inconforme tiene derecho a presentar quejas o denuncias ante la Profeco en los 365 días siguientes.

La mayoría de las quejas contra los negocios que participaron en el Buen Fin fueron por no respetar promociones u ofertas anunciadas (307 quejas), no respetar precios exhibidos (214), condicionar o negar la venta de productos (95), publicidad engañosa (85), además de que las tiendas aplicaron redondeos sin consentimiento de los consumidores (18), no exhibir precios (10) y no entregar notas ni comprobantes de compra (dos).

Cerda precisó que el gran total de quejas que presentaron los consumidores contra cadenas de autoservicio llegó a 259 y la lista la encabezaron Walmart y Sam’s Club, con 80 y 67 quejas, respectivamente. Con menor número de reclamos están Liverpool (55), Soriana (45) y Bodegas Aurrerá (32).

Los artículos que más reclamaciones generaron fueron las pantallas de televisión (43 casos), celulares (23), colchones (22), ropa (22) y bocinas (14), para dar un gran total de 125, indicó el procurador.

En cuanto a las entidades con mayor número de incidentes mencionó que fueron Ciudad de México (103), estado de México (75), Querétaro (56), Chihuahua (49) y Nuevo León (47), para dar un total de 330.

La Profeco llevó a cabo 39 mil 17 asesorías más que el año pasado; es decir, aumento de 113 por ciento y se hicieron 643 verificaciones de publicidad, lo que permitió corregir 18 anuncios. En tanto que se logró conciliación en 94 por ciento de los casos, igual a la alcanzada el año pasado.

Sobre las pantallas de televisión anunciadas a 10 pesos con 99 centavos en una sucursal de Soriana, en Chihuahua, el funcionario lo calificó entre los incidentes registrados durante la campaña. Lo atribuyó a un error de puntuación cometido por un empleado ineficiente de la cadena que no hizo bien su trabajo, porque varios artículos en la tienda se anunciaban a precios incorrectos.

Fuente: La Jornada