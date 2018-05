Quien piense que me va a dar un segundo infarto ‘que con su pan se lo coma’: AMLO

Voy a ser el próximo presidente de México y quien piense que me va a dar un segundo infarto “que con su pan se lo coma” porque voy a trabajar todo el sexenio para transformar al país, así respondió Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, a quienes elaboran “hipótesis equivocadas” respecto a su estado de salud.

Voy a terminar el sexenio, seis años nada más porque por principios, creo en el sufragio efectivo y la no reelección, nada más seis años; petó completos los seis porque primero mis adversarios, los de la mafia del poder, sus voceros decían que me iba yo a quedar, que me iba a reelegir, que iba a ser como Chávez, que se mantuvo 14 o 18 años en la presidencia; no, ni como Chávez ni como Porfirio Díaz, nada de eso”, destacó ante habitantes de Cosoleacaque, Veracruz.

Al sostener que su intención es convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia del país y que desde el primer año de gobierno se va a notar el cambio en la forma de ejercer el mando, López Obrador estimó que a sus adversarios “no les gusta nada” y sin duda el conservadurismo obnubila” hasta los inteligentes, quienes ahora anuncian su respaldo a Ricardo Anaya porque “según ellos” no va a terminar el sexenio.

Leí a un intelectual conservador que dice que yo, estoy rodeado de delincuentes y que ya padecí de un infarto y que si llego a la presidencia y me da otro infarto; entonces, el gobierno va a quedar en manos de delincuentes y que por eso va a votar por Anaya; que con su pan se lo coma, no cabe duda que el conservadurismo obnubila hasta a gente inteligente, los perturba; ese señor que por respeto no digo su nombre, se voló la barda, lo tenía yo en otro concepto”, comentó.

Ahora resulta que apuesta a que me va a dar un segundo infarto, pues no, lo repito: estoy al cien y todavía estoy macaneando arriba de trescientos”, sostuvo el candidato al asegurar que llegará al 2024 y para entonces México tendrá las bases de una patria nueva.

López Obrador dirigió este mensaje a sus seguidores en Cosoleacaque al iniciar una gira por Veracruz que incluirá encuentros con simpatizantes de los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos.

AMLO DEFIENDE UNA VEZ MÁS A NESTORA SALGADO

También defendió una vez más a su candidata al Senado de la República, Nestora Salgado, a quien desde hace una semana el candidato del PRI, José Antonio Meade la ha calificado como “delincuente y secuestradora”.

López Obrador destacó que los luchadores sociales siempre enfrentan acusaciones y persecuciones por defender causas justas.

Ya ven yo, en una ocasión por defender el petróleo me metieron todo el código penal ¿Y qué pasó? Aquí estoy”, reseñó entre aplausos de sus seguidores.

Al preguntarle de cómo será su relación con el sindicato de Petróleos Mexicanos en caso de ganar la presidencia de México el próximo primero de julio, López Obrador señaló que “habrá democracia sindical” y por ello los trabajadores elegirán libremente a sus representantes.

Fuente: Excélsior