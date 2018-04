¿Quién era “QBa”, el rapero que ayudó a matar (dijo él) y disolver en ácido a los tres estudiantes?

“Mala vida”, dice la piel de su mano derecha. Christian Omar Palma Gutierrez inició su carrera en 2007. Freestyle, rap, cervezas, autos, playeras tatuadas con drogas y armas lo acompañaron. Más de una década después logró reunir miles de seguidores y millones de reproducciones en YouTube. Y no fue suficiente. La Fiscalía de Jalisco lo señaló por trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

-El infierno me vio crecer. Me verán caer, no me dejo vencer (se repite)…