“Que nadie se sorprende cuando ganemos”: Meade

El candidato a la presidencia José Antonio Meade argumentó frente a un grupo de simpatizantes del estado Baja California Sur que nadie deberá extrañarse con su triunfo el próximo 1 de Julio, debido a que “hemos trabajado para hacerlo, porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al mejor ejército para ganar”, informó SDPnoticias.

“Hemos sudado la camiseta” afirmó el candidato priista al sugerir que otros candidatos se “cuelgan de una sombra” en vez de trabajar y hacer campaña para ganar las elecciones.

“Los votos son de los que los trabajan, los votos no son de los que no hacen campaña, los votos no son de los que se cuelgan de una sombra, los votos no son de los que predican pero que no han ayudado a nadie en los últimos 20 años”.

Durante su mensaje, Meade Kuribreña aprovecho la oportunidad para señalar que se ocupara de que que Baja California Sur se convierta en uno de los estados más seguros del país, para que ello continue promoviendo al estado como uno de los principales destinos turísticos de México.

Además, agregó el representante de “Todos por México, se esforzará para mejorare la calidad de vida de la gente de la región a través de créditos a la palabra para mujeres, apoyos a emprendedores, atención médica del IMSS de tercer nivel y hospitales que operen al 100 por ciento.