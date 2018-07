¿Qué harán ahora los ex candidatos presidenciales?

Ahora que Andrés Manuel López Obrador es el virtual ganador de la contienda electoral y se prepara para ser nombrado presidente electo, sus contrincantes José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” han dejado de lado sus actividades de candidatos y se alistan para unas vacaciones, componer sus partidos y seguir gobernando.

Con el 92.46% de las actas de casillas capturadas, las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) señalan que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 53.95% de los votos. Agregó que el ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, obtuvo el 16.40% de los sufragios. Y el ex candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya quedó con el 22.50% de la votación. El ex candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quedó en cuarto sitio con 5.13% de los votos emitidos el pasado 1 de julio.

El virtual ganador de la contienda electoral presidencial, Andrés Manuel López Obrador, este martes se reunió con el actual presidente de México en Palacio Nacional. Mientras que los demás candidatos tienen sus propias agendas.

Tras darse a conocer los primeros resultados de la elección presidencial, José Antonio Meade, aseguró que se tomará unos días para reflexionar y valorar su futuro. “Tengan la certeza de que seguiré trabajando por un México mejor. Siguen vigentes las causas que motivaron mi participación en la contienda”, agregó.

En su cuenta de Twitter agradeció por ser candidatos y agregó que “me voy como llegué a este proceso, con la frente en alto y el corazón lleno”. Desde el 2 de julio, no ha publicado algo más. El ex candidato se alejará unos días del ojo público.

Por otra parte, el ex candidato panista, quien quedó en segundo lugar según los resultados del PREP, no ha declarado qué hará durante estos días. En un video que fue difundido el pasado 29 de junio, el ex líder PAN prevé una reunión del partido después de las elecciones.

“Va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido, porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como sí los tenemos los que estamos aquí que van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido”, dice en el clip.

El senador José María Martínez dijo que el video demostraba la intención de Anaya se seguir manipulando al PAN. En su columna del 24 de junio de este año, Roberto Rock señaló que “tan pronto como acabe el conteo de los votos emitidos el domingo (1 de julio), cuando se agoten los reclamos y los discursos, Ricardo Anaya y los suyos serán llamados bajo los reflectores de sus correligionarios y de la opinión pública. Será entonces la hora de rendir cuentas”.

Sobre esto, el periódico español El País informó lo siguiente: “Están en muy malas condiciones (el PAN). Situación es de diagnóstico reservado. Es muy posible que Anaya se empeñe en quedarse con el partido. Por otro lado, también es probable que los Calderón intenten recuperarlo. La derrota es intensa y existe un fuerte conflicto interno”, dijo Soledad Loaeza, profesora Investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México para el medio español.

Este lunes, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, notificó al Congreso de Nuevo León su retorno a la gubernatura, tras haber perdido las elecciones presidenciales y su licencia de tres meses. El ex aspirante presidencial acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde entregó por escrito el aviso correspondiente.

“Yo tengo la responsabilidad de un gobierno del estado y tengo que llevar una buena relación con la Federación, no tenemos por qué llevar una mala relación”, dijo. En torno a las sanciones recibidas como candidato presidencial independiente por parte de autoridades electorales, “vamos a responsabilizarnos de las cosas que tengamos que pagar la multa, ya pagué una multa, luego vamos a seguir los procesos”.

“A seguir jalando que se ocupa”, dijo en un mensaje en Twitter.

Información de El Universal.