Propone alternativa de unión civil por contrato temporal en Aguascalientes

La diputada local por Morena , Natzielly Rodríguez Calzada, presentó la iniciativa de Ley de Unión Civil de Convivencia del Estado de Aguascalientes, la cual pretende ser una alternativa de unión civil entre dos personas en donde se privilegien las voluntades de ambas partes, informó Excélsior.

“Debo aclarar que no es un matrimonio, no viene a sustituir la figura del matrimonio. Es una alternativa de unión civil entre dos personas, pretendemos que se privilegien las voluntades de ambas partes”.

Explicó que con la nueva figura denominada Contrato de Unión de Convivencia Civil, permitiría a los contrayentes refrendar su union cada 2 o 5 años.

“El mínimo de duración sería de 2 años, pero las partes pueden determinar si son 5, si son 10 o es indeterminado, al igual que el matrimonio. En esta modalidad las partes determinarán cuáles son las cláusulas que ambos quieren incorporar al contrato, y entonces pues todo será previamente concensado entre las partes”.

Explicó que no se pretende sustituir la figura del matrimonio, ni tampoco fomenta más divorcios

“El propósito del matrimonio en sí es precisamente que haya reproducción, en la iniciativa que yo presento ambas personas podrán tener proyectos en común y no necesariamente con fines reproductivos, no viene a sustituir la figura del matrimonio ni viene a fomentar más divorcios porque divorcio es quien está casado previamente”.

La diputada local expresó que se pretende dar una certeza jurídica a las parejas que viven en unión libre.

“Hay una causal de divorcio en donde si no tienes hijos puedes reclamar el divorcio porque no se ha consumado el matrimonio, en ese sentido estamos discriminando parejas que quieren estar con un proyecto en común, queremos darle certeza jurídica a todas esas parejas que están en unión libre o que están en el concubinato y que el estado no ha podido reconocer porque no han tenido ningún contratiempo jurídico en ese sentido va la iniciativa que presentamos”.

Indicó que parejas del mismo sexo tambien puede acceder a la modalidad de unión civil

“Lo presento con la finalidad de que nos adecuemos a la realidad, actualmente la generación de los millennial a los que pertenezco tenemos miedo a casarnos, al compromiso a como viene ya pactado en el matrimonio, en ese sentido va nuestra iniciativa, hay parejas que deciden llevar un proyecto en común pero no tienen una certeza jurídica eso es lo que buscamos”.

Puntualizó que en la actualidad se tienen miles de parejas en union libre que no están generando ningún derecho.

La legisladora dió a conocer que en el 2017 en Aguascalientes se registraron 6 mil 500 matrimonios sobre 3 mil 500 divorcios

“El 50 por ciento de las parejas que deciden llegar al matrimonio al siguiente día ya se están divorciando, entonces esto sería una alternativa en donde ambos decidan qué cláusulas que van a firmar y cuáles son los derechos y las obligaciones que tendrán al asumir en esta Unión Civil de Convivencia”.

Destacó que se busca que sea un trámite gratuito con la temporalidad que ambas parten decidan, que se refrende o pueda ser también indeterminado.