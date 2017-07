Pronto podría haber botón de pánico en Uber México

La aplicación para conseguir conductor, Uber, hará una fuerte inversión en México y parte de ésta servirá para añadir herramientas de seguridad tanto para los socios conductores como para los usuarios, siendo el botón de emergencia o pánico una de las opciones que se analizan.

Federico Ranero, director general de Uber México, indicó que este País juega un papel clave para la empresa ya que se ubica como la tercera nación con más viajes y, por eso, decidieron invertir más.

Comentó que la estrategia será invertir seis mil 850 millones de pesos en lo que resta de 2017 y durante 2018 para incentivar a los socios conductores; implementar capacitación y nuevas medidas de seguridad, realizar campañas de mercadotecnia y expandir la presencia a diez ciudades más, así como abrir diez nuevos centros de soporte.

De hecho, una de las metas de la tecnológica es contar con 500 mil socios conductores para el cierre de 2018. Esto significa que, en un año y medio, acogería a 270 mil socios conductores, ya que actualmente cuenta con 230 mil en el País.

Carlos Olivos, jefe de comunicación de Uber México, precisó que parte de la inversión se usará en el desarrollo de herramientas para la seguridad.

“Serían tres herramientas de seguridad en la aplicación enfocadas a los socios conductores y usuarios en México. Próximamente vamos a estar anunciando todas las medidas, no puedo decir específicamente cuáles porque esto depende de todas las pruebas que estamos haciendo hoy.

“No quiero comprometerme con alguna de las medidas y una de ellas, esperemos que todo funcione correctamente, puede ser ésta (el botón de emergencia)”, declaró.

En materia regulatoria, Ranero consideró que se puede hacer más y trabajar con las autoridades para que sea más incluyente.

“Por ejemplo, en la Ciudad de México consideramos que la inclusión es una prioridad no sólo de Uber, sino de las autoridades, por lo que no deberíamos de tratar a los ciudadanos no bancarizados como ciudadanos de segunda”, declaró.

Esto porque cerca de 56 por ciento de la población no tiene una cuenta bancaria y el 92 por ciento prefiere pagar en efectivo.

LA TRANSICIÓN

El director para México también comentó que Uber se encuentra en un periodo de transición que le permitirá acoplarse a las necesidades del futuro y evolucionar, siendo México una pieza clave.

“Uber está pasando por una transición en la que reconocemos que lo que nos trajo hasta acá, no necesariamente es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Estamos siendo una empresa más proactiva, más abierta y más transparente”, aseguró.

Hay que recordar que la empresa ha pasado por tiempos difíciles, desde la demanda de Google por el uso de tecnología de coches autónomos, pasando por las acusaciones de usar software para evadir a las autoridades hasta la salida de su fundador, Travis Kalanick.

Fuente: Vanguardia