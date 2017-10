Primo del gobernador de Campeche golpea brutalmente a funcionario estatal

Enrique José Perales Escalante, auxiliar técnico de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), acabó en el hospital, con el rostro desfigurado, luego de una golpiza que le propinó Víctor Manuel Sosa Montero, “El Loco”, primo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

El incidente ocurrió el pasado lunes 9 en el gimnasio BFit, donde “El loco” se topó con Perales Escalante, primo de la exalcaldesa de esta ciudad, Ana Martha Escalante.

En un video que circula en las redes sociales se observa el momento en que ambos conversan y de repente Sosa Montero lanza un sorpresivo golpe a la cabeza de Perales Escalante, quien, aturdido, devuelve el golpe y lanza al suelo a “El Loco”.

Ya en el piso, el primo del gobernador, quien además practica artes marciales mixtas, se montó sobre Perales para inmovilizarlo y descargó su furia con fuertes golpes en la cara y la cabeza. El otro no pudo defenderse.

En algún momento Sosa Montero pretendió estrangular a su víctima, ante los tibios intentos de dos testigos por separarlos. Uno de éstos optó por retirarse de la escena y el otro se mantuvo en el lugar hasta que “El Loco” liberó a Perales, quien minutos después fue sacado en ambulancia del establecimiento.

Además de primo de Moreno Cárdenas, Sosa Montero es sobrino político del exgobernador Jorge Carlos Hurtado Valdés, y otros de sus parientes son el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Gerardo Montero Pérez; Cristian Castro Bello, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Rafael Montero, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco).

No es la primera vez que “El Loco” figura en notas policiacas por su conducta violenta. Hace unos meses, vecinos del fraccionamiento El Mirador lo denunciaron ante los medios en varias ocasiones por haber matado a más de 15 perros del vecindario, salir desnudo a la puerta de su casa, amenazar con una pistola en la cabeza a uno de sus vecinos, hacer constantes y escandalosas fiestas, y transitar por las calles a exceso de velocidad, pese a la presencia de niños jugando.

Según los quejosos, en aquella ocasión Sosa Montero presumía su impunidad por el parentesco que tiene con el gobernador, y les decía que si lo metían a la cárcel no tardaría en salir.

El agredido, José Perales Escalante, es primo del coordinador de asesores de Moreno Cárdenas, Gabriel Escalante Castillo, y de las hermanas de éste, Ana Martha, exalcaldesa, y María de los Ángeles, viuda de Juan Camilo Mouriño Terrazo. También es familiar de la Elvia Pérez Escalante, exdiputada federal y esposa del exgobernador José Antonio González Curi.

La agresión, que se viralizó en las redes sociales, hizo mella en la opinión pública, pues si bien el ofendido interpuso formal denuncia, la Fiscalía General del estado (FGE) no ha ejercido acción penal contra Sosa Montero, y el gobernador no ha hecho comentarios al respecto.

Sin embargo, por la magnitud que alcanzó el escándalo, el fiscal general Juan Manuel Herrera Campos tuvo que salir a fijar una postura, pero lo hizo sólo ante medios oficialistas, que evitaron mencionar el parentesco del agresor con el gobernador.

El funcionario admitió que el estado de salud de Perales Escalante es grave, y aseguró que ya se ha iniciado la carpeta de investigación, que ya tienen identificado al agresor y que no habrá impunidad. Se actuará contra el responsable sin importar su apellido, aseguró.

Según cibernautas, después del incidente han visto al agresor placeando su impunidad por las calles de esta capital.

La mañana del pasado lunes 9, otro primo del gobernador, Carlos Alberto Cárdenas Góngora, renunció a la dirección municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tras reconocer que su conducta “fue y es inadmisible” por haber golpeado a un árbitro durante un partido de futbol en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Luego de que Ariel González Ávila interpuso formal denuncia contra Cárdenas Góngora por el delito de lesiones culposas, éste señaló: “Mi conducta fue y es inadmisible. No tengo justificación. He presentado mi renuncia ya al cargo de titular de la Unidad Administrativa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Campeche, porque mi conducta de hoy no representa al cargo que hasta ahora desempeñé”.

Añadió: “Buscaré a Ariel González Ávila para ofrecerle una disculpa a él y a su familia”.

