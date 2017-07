Priistas quieren consulta a la base; crece “no” al dedazo rumbo a 2018

En el PRI crece el rechazo al dedazo para las elecciones del próximo año, pues en 18 asambleas estatales se propuso que la selección de candidatos, incluido el presidencial, sea por consulta a los militantes.

Rumbo a la Asamblea General del PRI que se realizará el próximo 12 de agosto, las asambleas estatales aprobaron que se hagan ajustes a los estatutos para que sean escuchadas las bases.

Sin embargo, hasta el momento, sólo el partido en Jalisco aprobó una propuesta para que esa consulta se haga de manera directa con una elección entre la militancia.

Entre los que se pronunciaron contra el dedazo se encuentran priistas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua y de la Ciudad de México.

Priistas quieren consulta para escoger candidatos

Se debe escuchar a la militancia para designar al abanderado a Los Pinos, plantean los comités estatales.

Ya es una mayoría el número de asambleas estatales del PRI que proponen una elección de los candidatos en 2018, incluida a la Presidencia de la República, basado en una consulta a las bases militantes, a fin de trabajar por la unidad, pero ninguna de ellas se ha pronunciado por quitar los requisitos de 10 años de militancia y haber ganado un puesto en elecciones.

Son 18 las asambleas estatales que aprobaron hacer ajustes a los Estatutos del PRI, para que la opinión de los militantes sea escuchada; sin embargo, hasta el momento sólo Jalisco aprobó una propuesta para que esa consulta se haga de manera directa, con una elección entre la militancia; el resto no definió método.

“En el subtema ‘De la Postulación de Candidatos a Elección Popular’ se recibieron seis propuestas, en las cuales las asambleas municipales hacen mención a la eliminación en el artículo 181, el cual señala los procedimientos para la postulación de candidatos, los métodos bajo el numeral II ‘De la convención de delgados’ y el numeral III ‘Por comisión para la postulación de candidatos’, quedando únicamente el método de ‘Elección directa’.

“Y se solicita la adición del artículo 187 bis, el cual haga alusión a que, para ser servidor público propuesto por nuestro Partido, se cuente con la aprobación del consejo municipal, estatal o nacional, según corresponda”, dice una de las propuestas aprobada por la Asamblea Nacional de Jalisco.

Aunque la gran mayoría de los Comités Estatales ya aprobaron las propuestas que llevarán a la Asamblea Nacional del PRI; a realizarse el próximo 12 de agosto, no en todos los casos están colocadas de manera pública en sus sitios web, pero de las que pueden ser consultadas se observa que los priistas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz existe el ánimo de que los candidatos a puestos de elección popular no sean impuestos, sino consultados con la base militante, pero no en todos los casos definen el método.

Hay Asambleas estatales, como la de Guanajuato, donde hubo propuestas para que se consultara a las bases, incluso se estipule la elección directa; sin embargo, el documento de propuestas incluye esa parte.

Aguascalientes resolvió en ese tema que “el PRI debe abandonar las simulaciones y superar a lógica corporativa y clientelar, mediante la construcción de un padrón de militantes con derecho a participar en las decisiones del partido y cercano a la estructura partidista… Estatutos: Que exista una consulta directa a la militancia para llegar a ser candidato a algún cargo de elección popular”.

En Chiapas se aprobó una “regulación entre los militantes de los actos de proselitismo para la elección de los dirigentes y postulación de candidatos a cargos de elección popular en los Estatutos”.

En Veracruz, “que se considere en los métodos de selección de candidatos y dirigentes el procedimiento de Elección Directa de la Base Militante, sustentado el procedimiento en el padrón de miembros en el registro Partidario, y con ello ejercer el derecho democrático de libre elección”.

De esta forma, la mayoría de las asambleas se acercan a la posición mostrada por diversos liderazgos priistas para que la elección de los candidatos, incluido el presidencial, no sea producto de la decisión cupular.

Hasta el momento, en la mayoría de las asambleas estatales se han pronunciado por mantener los llamados candados para la elección de aspirantes, como la militancia priista y el triunfo de al menos un cargo de elección popular.

Las propuestas emanadas de todas las asambleas estatales, que a su vez surgen de las propuestas municipales, serán llevadas a las mesas temáticas, que comenzarán a operar el miércoles 9 de agosto, en varias sedes. Campeche será el lugar donde trabaje la Mesa Nacional de Estatutos, donde además de las propuestas de las asambleas estatales, se harán llegar las de organismos, sectores y grupos, quienes requieren forzosamente del consenso de las 32 entidades federativas para que sean aceptadas en la discusión y construcción del documento definitivo.

Preparativos

La XXII Asamblea Nacional del PRI se realizará el próximo 12 de agosto.

En días pasados, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, aseguró que la Asamblea Nacional será la oportunidad para discutir “las mejores propuestas de solución a los problemas de México, en un diálogo franco y abierto con la sociedad”.

Hasta el pasado 16 de julio,se habían más de tres mil 100 asambleas municipales, sectoriales, de organizaciones y estatales.

En dichos encuentros han participado más de 340 mil priistas de todo el país, “quienes han hecho sus planteamientos de manera libre, con visión de futuro y de frente a la nación”, señaló Ochoa Reza.

