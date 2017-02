Presidencia desmiente versión sobre amenazas de Trump

El vocero de la Presidencia de la República Eduardo Sánchez declaró: ”Es absolutamente falso que el presidente Trump haya amenazado con mandar tropas a México” durante la llamada telefónica del viernes de la semana pasada con el presidente Enrique Peña Nieto.

El funcionario admitió durante una entrevista en Grupo Fórmula, que como se informó ese día, ambos mandatarios reconocieron sus diferencias sobre diversos temas, ”pero también expresaron el deseo de ambos para mantener un diálogo para lograr acuerdo entre México y Estados Unidos”.

En ningún momento se habló de tropas durante la conversación por teléfono, tampoco alguna amenaza, ni tampoco se sugirió la colaboración de tropas estadunidenses en México, ”ni el presidente Trump dijo semejante cosa…”

A pregunta expresa en las entrevistas radiofónicas donde habló para salir al paso de versiones según las cuales el jefe de la Casa Blanca habría amenazado con el envío de tropas a la frontera sur de su país, Sánchez aseguró que nunca hubo humillación ni Trump le levantó la voz al presidente Peña.

”No, absolutamente no. El tono fue amable, es una conversación entre dos mandatarios, ente dos jefes de Estado, en donde desde luego se hablaron de diferencias de puntos de vista absolutamente distintos respecto a diferentes temas, pero el tono fue el que debe existir entre dos líderes de dos naciones”, insistió Sánchez.

La respuesta del gobierno federal se da luego de que la agencia Associated Press (Ap) difundió una versión en la que Donald Trump supuestamente amenazaba a Enrique Peña Nieto con enviar sus tropas para detener a Bad hombres down there.

Fuente: La Jornada