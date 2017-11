Presentará AMLO gabinete el 14 de diciembre

Andrés Manuel López Obrador presentará durante la primera quincena de diciembre a las personas que lo acompañarían en el Gabinete Presidencial, en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio, informó SDPnoticias.

De acuerdo con el aspirante a la presidencia la propuesta de gabinete respetará la paridad de género por lo que estará compuesto por 8 mujeres y 8 hombres. Dentro de los ejes principales del Proyecto de Nación 2018-2024 se reconoce el principio de equidad de género y que tiene como objetivo “eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política”.

Tras la presentación del Proyecto de Nación 2018-2024 en el Auditorio Nacional, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que un primer paso será perfeccionar la propuesta consultando con otros actores sus puntos de vista.

“Ahora este proyecto aprobado se someterá a una amplia consulta ciudadana para mejorarlo, escuchar puntos de vista, enriquecerlo y tenerlo afinado y definido para llevar esas ideas a la práctica”, dijo ante delegados de Morena y representantes del cuerpo diplomático de Estados Unidos, Bolivia, Cuba y Sudáfrica, entre otros.

En casi 40 minutos de discurso, López Obrador tuvo un fuerte pronunciamiento en contra de la corrupción, problema que, dijo, “se da de arriba para abajo” por lo que manifestó su firme creencia de que un cambio en el Poder Ejecutivo tendría un efecto en gobernadores y hasta presidentes municipales.

También se pronunció contra el derroche de recursos públicos en ex presidentes quienes, de acuerdo con AMLO, recibirían 5 millones de pesos de pensión. En caso de llegar a la Presidencia dijo que ya no renovaría ese acuerdo que no forma parte del marco legal del país. “Se van a terminar las pensiones millonarias”, sentenció. Cabe señalar que ante la opinión pública esta propuesta es una de las más sólidas del aspirante presidencial que en la última encuesta realizada por México Elige y SDPnoticias continúa como el candidato más competitivo mientras que Morena tiene casi 15 puntos de ventaja sobre otros partidos o alianzas de partidos.

El político tabasqueño dijo no ser antirreligioso y se pronunció por la libertad de culto, pensamiento y la diversidad que compone a Morena, por lo que hizo un llamado a los delegados y participantes del partido a trabajar unidos. En ese sentido, hizo votos por evitar las peleas o confrontaciones, especialmente con el sector empresarial del que dijo es indispensable para concretar el proyecto de nación. “No estamos en contra de los empresarios, al contrario es necesaria la inversión. Estamos en contra de los políticos corruptos”, sostuvo.

Sobre las afirmaciones de otros actores políticos que lo comparan con Donald Trump o Nicolás Maduro, presidentes de Estados Unidos y Venezuela respectivamente, López Obrador dijo con respeto que el proyecto que hoy se presentó en el Auditorio Nacional no se inspira en ningún país o figura extranjera sino en los mexicanos y en figuras históricas como Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Franciso I. Madero y Lázaro Cárdenas.