Por tener 116 años, Doña María se queda sin apoyo de adulto mayor

Citibanamex ha informado a los familiares de doña María Félix Nava que le proporcionará a la brevedad la tarjeta de débito necesaria para que pueda disponer de sus apoyos sociales.

Además, procederá a realizar los ajustes necesarios en sus sistemas para que no se presente una situación similar en el futuro, informó a Excélsior la institución financiera.

“El caso de la señora María Félix Nava es excepcional, porque por su edad supera los límites de ‘calibración’ de los sistemas bancarios. A pesar de ello, hemos informado a sus familiares que le proporcionaremos su tarjeta a la brevedad posible y procederemos al ajuste de nuestros sistemas para que no se presenten situaciones como ésta en lo futuro”, expuso el banco.

El caso de la señora Félix, de 116 años de edad, generó interés en la opinión pública, debido a que por su longevidad, se quedó sin su apoyo del Programa del Adulto Mayor durante tres meses.

En el banco le dijeron que no podían darle una tarjeta porque pasaba el límite de edad. Y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco no le depositó sus tres mil 600 pesos porque no tenía cuenta bancaria.

El titular de Citibanamex, Miguel Castro Reynoso, ayer a temprana hora llegó a la casa de doña María, ubicada en el municipio de Tlaquepaque, le dio un beso en la mano como queriendo disculpar el error administrativo, revisaron la papelería de su expediente y le aseguró que no volverá a suceder. Ella estará recibiendo su apoyo cada mes mediante un cheque.

No obstante, el banco reiteró que su “prioridad es ofrecer el mejor servicio” a sus clientes y por lo tanto atenderá ese caso de manera inmediata.

A diferencia de muchos adultos mayores, doña María aprovecha el dinero que recibe de las autoridades para comprar nopales, delantales y zapatos. Asimismo, Félix Nava destaca que casi no gasta en medicina ya que “es muy sana”.

