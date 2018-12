Por sueldo, aguinaldo y pago por riesgo, un Ministro gana al año 4.2 millones; Trump, 8 millones

Andrés Manuel López Obrador aseguró que sólo Donald Trumpganaba más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo con lo establecido en la legislación estadounidense, un Presidente de Estados Unidos recibe un salario anual de 400 mil dólares distribuidos en doce pagos mensuales de 33 mil 333 dólares, unos 660 mil pesos mexicanos a tipo de cambio actual.

Un Ministro de la Suprema Corte y un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los puestos más altos dentro del Poder Judicial en México, reciben un salario de 269 mil 215 pesos mensuales, además de otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otros.

Tomando en cuenta solamente el salario neto, el pago por riesgo y el aguinaldo, un Ministro de la Corte y un Consejero del CJF reciben cada uno al año 4 millones 229 mil 555 pesos, la mitad del salario anual del Presidente Trump, que es de 400 mil dólares (8 millones de pesos).

Desde 2001, el salario establecido para un Presidente de los Estados Unidos es 400 mil dólares anuales distribuidos en doce pagas mensuales. Todos los presidentes excepto John F. Kennedy y Herbert Hoover lo han aceptado. El 13 de diciembre de 2016 Donald Trump prometió renunciar a su salario y sólo recibir un monto simbólico obligado por la ley de un dólar.

El 14 de febrero de este año la agencia EFE publicó que había donado todo su sueldo del cuarto trimestre de 2017 al Departamento de Transporte de Estados Unidos con el objetivo de ayudar a financiar proyectos de infraestructuras. El Mandatario también donó su sueldo del primer trimestre de 2017 al Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos y el del segundo al Departamento de Educación, mientras que el salario del tercero lo destinó al Departamento de Salud, con el objetivo de combatir la crisis de adicción a analgésicos opiáceos en el país.

Esta mañana el Presidente López Obrador insistió en que los ministros de la SCJN son de los mejores pagados del mundo y señaló que sólo Donald Trump ganaba más que ellos:

“Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros. Tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son siete millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil. Y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Y hay datos sobre esto”.