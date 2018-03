Por mayoría, Congreso designa a David Colmenares como nuevo auditor Superior de la Federación

David Colmenares Páramo se convirtió hoy en el nuevo auditor Superior de la Federación (ASF) para los próximos ocho años; será quien examine las cuentas públicas de los dos últimos años de Enrique Peña Nieto y los seis del nuevo presidente de México, aunque su gestión abarcará hasta el año 2025.

Después de dos meses y medio de retraso y luego de que el PAN, por órdenes del hoy candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, frenó el pasado 12 de diciembre la elección de quien sustituirá a Juan Manuel Portal en la ASF, la Cámara de Diputados aprobó con 377 votos la designación de Colmenares Páramo.

Sin discusión en el pleno, la Junta de Coordinación Política, que encabeza el panista Marko Cortés, entregó la terna que desde el 7 de diciembre aprobó la Comisión de Vigilancia y la cual, desde un inicio contaba con el apoyo mayoritario a David Colmenares, incluyendo al PAN.

En dicha terna lo acompañaron Salim Arturo Orci Magaña –quien tenía el apoyo del senador priista Emilio Gamboa Patrón– y Ángel José Trinidad Saldívar.

Al término de la votación, el vicecoordinador del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, pidió la palabra y desde su curul recriminó “el precedente negativo” que daba la Cámara de Diputados al votar un dictamen sin debate previo.

“No es correcto, no es sensato que la junta donde están los coordinadores pida que no se debata… En medio de la situación del país y los actos lamentables de corrupción que hay”, dijo.

En respuesta, Jorge Sesma, coordinador del PVEM, calificó de “lamentable” la expresión de Acosta Naranjo y recordó que “siempre hubo pifias por parte de algunos diputados al no querer votar para no tener represalias de un partido político”, aunque no especificó a cuál se refería.

Luego, felicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, y al coordinador del PRI, Carlos Iriarte, por haber llegado al acuerdo de que se votara finalmente al nuevo titular de la ASF.

Acosta Naranjo no se quedó callado, solicitó de nueva cuenta el micrófono y le pidió a Sesma que “no hable de lo que no conoce”, pues el reglamento de la Cámara establece que los dictámenes se deben discutir antes de votarse.

Enseguida, puso en duda la independencia del nuevo auditor, Colmenares Páramo: “la ovación del PRI nos dice el tamaño de la dependencia del que acabamos de nombrar… Y (también lo demuestra) el que lo defienda el Verde”.

Fuente: Proceso