Política de Bienestar identifica a España y México: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó esta tarde, ante el presidente español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que ambas naciones se identifican por la política del Bienestar, que no sólo fue importante en España, sino en toda Europa.

López Obrador destacó que hay condiciones inmejorables para que la relación de amistad entre nuestros pueblos se exprese de la misma manera en la relación de amistad, cooperación y apoyo entre gobiernos.

Sánchez es un hombre con vocación democrática, pertenece a un movimiento progresista muy cercano, parecido a lo que nosotros representamos en México”, comentó.

El mandatario mexicano agradeció la visita de Pérez-Castejón y destacó que ambas naciones fortalecerán relaciones culturales, políticas y económicas.

Al ser cuestionado sobre los distintos puntos de vista que tienen ambas naciones sobre el tema Venezuela, López Obrador resaltó que “hay entendimiento y comprensión” y cada gobierno actúa de acuerdo “a su circunstancia, a su historia y a sus leyes”.

En el caso nuestro, por tradición política, la política del exterior se ha sustentado en los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias de la cooperación para el desarrollo; en este marco, que está establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución, estamos nosotros actuando en el caso de Venezuela”, comentó.

En el ámbito económico, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre una posible reducción en los cobros de comisión, en especial en los bancos de origen español, a lo que respondió que le gustaría que dichas tarifas se ajustarán a lo que se maneja en el mercado mundial, “pero no vamos a legislar en esta materia, porque no queremos crear ninguna causa para la desconfianza”.

Nos importa la inversión privada, nacional y extranjera, estamos convencidos de que no basta con la inversión pública, hace falta la inversión privada y no es suficiente la inversión privada nacional, necesitamos también de la inversión extranjera porque urge crecer, no podemos mantenernos con las tasas de crecimiento del periodo neoliberal, en más de 30 años no crecimos en términos reales, el crecimiento en más de 30 años fue del 2 por ciento anual, en promedio, desgraciadamente, México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, en los últimos tiempos”, agregó.

