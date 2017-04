Podrían iniciar cacería tras la esposa de Javier Duarte

Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, es señalada por uno de los operadores financieros del ex mandatario como parte de la red de corrupción que realizó desvíos de recursos del erario, informó El Debate.

José Juan Janeiro Rodríguez, quien presuntamente era el contador encargado de realizar los pagos de las actividades de inversión de compra-venta de inmuebles para el ex gobernador y quien sirvió como prestanombres de la pareja veracruzana, declaró en España ante la Procuraduría General de la República (PGR), que Macías Tubilla obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal.

Según la versión que la PGR entregó al gobierno de Guatemala para la lograr la detención provisional del ex gobernador con fines de extradición, Janeiro Rodríguez refirió, entre otras cosas, que su comparecencia “era para señalar de manera clara y precisa, datos y hechos que involucran en forma directa a Javier Duarte de Ochoa y la esposa de éste, de nombre Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para beneficio”.

Esa versión se presentó ante la defensa y Duarte durante la primera audiencia, en donde el fiscal de la Unidad Especializada en Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala le enumeró los cargos que se le imputan.

De las nueve órdenes de aprehensión liberadas a la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero, faltan cuatro por cumplimentar y corresponden a Moisés Mansur Cysneiros, empresario señalado por ser presuntamente prestanombres del ex gobernador y quien es investigado por los gobiernos de México y España, al sumar un patrimonio de 7.2 millones de dólares y tres viviendas por más de 400 metros cuadrados.

Otro es Rafael Gerardo Rosas Bocardo, involucrado en la compra de inmuebles; Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, también relacionados con la triangulación de recursos para la adquisición de propiedades.