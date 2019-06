Playa del Carmen, el corazón de la Riviera Maya

Alrededor de ciento cuarenta kilómetros de paradisíacos balnearios, desde una inmejorable ubicación: el Caribe Mexicano. Una propuesta turística que recibe por año, cerca de dos millones de turistas de todas partes del mundo.

Los hoteles en Playa del Carmen se caracterizan por el estilo “todo incluido”, el confort de sus instalaciones, la calidad de servicios, y la eficiente atención personalizada de sus equipos de trabajo.

Vale la pena informarse, comparar precios, descuentos, acciones promocionales y financiación posible. Algunos de los complejos hoteleros más reconocidos, como para tener en cuenta son: Riu Palace, Sandos Playacar, Sandos Caracol Eco, Pasión Hotel Boutique, Reef Playacar, Ocean Riviera Paradise, Hilton del Carmen, Reef Coco, Xcaret, Fives Downtown, Riu Yucatán All Inclusive, Riu Tequila All Inclusive, Royal Haciendas, Riu Lupita All Inclusive, Allegro, etc.

Directamente desde el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, esta geografía que combina armoniosamente aguas de color turquesa, finas arenas blancas, palmeras y vegetación de entorno selvático, se extiende desde Puerto Morelos a Punta Allen, con áreas de notable valor arqueológico como Cobá, antigua capital Maya y Tulum, El Castillo y los frescos de Pintura Precolombina…

Porque los hoteles en playa del carmen ofrecen una infraestructura donde el diseño y la funcionalidad, generan bienestar y punto de encuentro. A partir de una diversidad presupuestaria abarcadora de los más amplios perfiles viajeros.

Mucho más para compartir en Playa del Cármen

Un destino y tanto para ver…Tanto para recorrer, como por ejemplo el Museo dedicado a la gran artista, pintora, Frida Kahlo, el tour gratuito por la zona céntrica, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Pequeño Faro, Cenote Azul y Jardín Edén, Akumal y su comunidad de tortugas, y las excursiones alucinantes a la Isla de Cozumel, Reserva Natural de Sian Kaàn, ý Chichen Itzá, ¡imperdible!

A tan sólo cinco kilómetros de Playa del Carmen: el Parque Xcaret, además de invitarte a nadar en sus ríos subterráneos, atravesar manglares, cuenta con un Mariposario, Isla de los Jaguares, la Torre Escénica….se dedica a preservar especies emblemáticas de la región como la tortuga marina, mono araña y el manatí…

La modalidad turística registrada en los últimos tiempos con mayor frecuencia tiene que ver con las escapadas. Una manera inteligente y placentera de aprovechar los feriados, fines de semana, largos o no, que puedan presentarse a lo largo del calendario 2019.

Esta práctica viajera por demás dinámica, multiplica las chances de acceder a promociones increíbles en cualquier época del año, ampliando las posibilidades de conocer más ciudades, parques temáticos, aguas termales, a través de toda su potencialidad, con la comodidad que significa realizar estas experiencias fuera de los tiempos establecidos y comunes para vacacionar…

Un lugar en el mundo para visitar, para sentirlo, al menos una vez en la vida. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el espíritu de aventura no tiene edad.

Cabe mencionar que Quintana Roo fue elegida como el territorio ideal para la “Mejor Experiencia de Aventura 2019”. Participaron de la votación alrededor de veinte millectores del consagrado Sitio Web México Desconocido, quienes distinguieron como mejor Playa, a “Paraíso” en Tulum.

En tanto, el Puerto de Cozumel, recibe cinco veces más pasajeros que aquellos que ingresan al Puerto de Miami.

Una realidad que motiva

Modifica el “chip” y la perspectiva, que inspira a planificar un viaje junto a los seres queridos, o en solitario, ¿por qué no también? De acuerdo con recientes estadísticas científicas coincidentes, el turismo individual crece de manera exponencial. Viajar como vivencia personal, como un derecho adquirido, como el pasaporte a una extraordinaria plataforma multi-task para el conocimiento, decididamente inolvidable…

Nunca es tarde para comenzar o retomar…Y sin lugar a dudas, que en esta actualidad fluctuante a nivel global, así se trate de quince días, de un fin de semana o un mes, viajar es y será la inversión que multiplicará tus intereses de por vida…