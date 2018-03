Piden en redes sociales que Marichuy aparezca en boleta electoral

Usuarios en redes sociales defienden que la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, debe ser la única candidata independiente que aparezca en la boleta electoral del 1 de julio, esto por haber conseguido más del 90% de firmas válidas, aunque la cantidad no fuera suficiente.

“A Marichuy le faltaron firmas para lograr aparecer en la boleta presidencial, pero el 94.5% de las firmas que presentó fueron válidas por el INE. Ella sí merecía competir, no como otros que son tramposos. Perdón Marichuy, y gracias por tu valioso esfuerzo, esfuerzo real”, escribió una persona en Twitter.

Además, se organizó el hashtag “#YoFirméPorMarichuy”, con el que varios compartieron haber dado, por voluntad propia, su apoyo a la aspirante. Por su parte, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), compartió un agradecimiento a todos quienes firmaron por ella.

María de Jesús Patricio Martínez #Marichuy

94.5 % de sus firmas fueron validadas por el INE.

Marichuy no hizo trampa, no se burló del ciudadano, pero no estará en la boleta electoral. pic.twitter.com/vv8CdVqeTa

— Enea Salgado (@Enea_Salgado) 17 de marzo de 2018