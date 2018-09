Piden a Uber en conferencia de prensa que no discrimine a invidentes

Este día la invidente Lucero Márquez, Jaqueline L’Hoist, directora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) y Alfonso García, titular del mismo, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que la empresa Uber discrimina a los invidentes.

El organismo puso como referencia el testimonio y denuncia de Lucero, quien denunció que un chofer le negó el servicio por llevar un perro guía y al respecto, L’Hoist dijo que es inaceptable que un transporte público se niegue a prestar el servicio y mencionó que es más importante la limpieza del coche, la movilidad es un derecho para todas y para todos.

“En mi familia me decían que no tuviera un perro guía porque la sociedad me iba a relegar. El conductor me dijo que no llevaba animales en su vehículo, me dijo que era su auto y que él tenía el derecho de no llevarme. El señor me dijo ‘méteme a la cárcel, grábeme, bájeme de la aplicación, pero yo no la voy a llevar con su perro’”, expresó Lucero.

“Él no es una mascota, es la manera en Lucero y otras personas sobreviven en su derecho a la movilidad en la ciudad. Queremos la reparación del daño, pero sobre todo y principalmente no queremos que estos ejercicios se vuelvan a repetir”, denunció.

“El perro guía es la extensión de una persona. Kyler me protegió del sismo pasado, mi voz es la de 600 personas usuarias de perro de asistencia en territorio nacional”, dijo la invidente.

Lucero dijo que su perro guía la salvó durante el sismo.

Por su parte, la directora de la Copred informó que Uber y Lucero han tenido contacto y si no logran un acuerdo, el conductor podría ser sancionado por la vía penal, hasta con tres años de prisión por el delito de discriminación.

Finalmente, Lucero manifestó que es necesario legislar en México sobre el uso de perros de asistencia para evitar más casos como éste. “Me asombra que la gente diga que nuestro perro guía les va a llenar de pelos el asiento de su coche. Hagan todo lo necesario para que salga la Ley de Asistencia en México, la cual llevamos 3 años trabajando en Cámara de Diputados para que esto sea posible”, agregó.

Luego de la conferencia, en un comunicado, la empresa de transporte informó que el conductor denunciado fue retirado de la plataforma y que reitera su política de cero discriminación.

Vanguardia