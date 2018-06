Pide AMLO disponer de un día para la democracia y cuidar las casillas

El tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los simpatizantes de Morena a inscribirse como representante de casilla el 1 de julio y así cuidar el voto, reveló SDP.

El tabasqueño pidió a través de un video a dedicarle aunque sea un día a la democracia e ir a la casillas, aunque no estén cerca de sus domicilios, y así evitar el fraude electoral.

“Les pido y les llamo en estos días, antes del lunes 18 (de junio), asistan a las oficinas de Morena en los estados, en los municipios, para inscribirse y ser representantes de casillas”, dijo.

El candidato aseguró que ya casi tienen cubiertas todas las casillas en el país, las 150 mil casillas, sin embargo, quiere que esté al 100 por ciento cubiertas y que incluso haya suplentes.

“Puede ser que no les toque, que ya esté cubierto donde viven, pero tengan la disposición, como buenos demócratas, de ir a donde todavía no se cubre, no se tiene a todos los integrantes, a todos los miembros de la casilla… que estén dispuestos a darle a la democracia todo un dia, el domingo primero de julio”, recomendó López Obrador.

Dijo que quienes vayan a las oficinas de Morena lleven su credencial electoral para obtener sus datos, y “no para entregarla”.