Pide AMLO a Ricardo Anaya extender denuncia a expresidentes

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, a presentar la denuncia contra Peña Nieto y otros expresidentes de México.

Al término de la reunión que sostuvo a puerta cerrada ante 600 militantes de Morena, quienes serán los representantes de casillas y capacitadores electorales para la defensa del voto, el candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, solicitó a Anaya a que si presenta la denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, la extienda los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas.

Anaya dice que va a meter a la cárcel a Peña, que no me dice cómo le va a hacer y que para qué esperan tanto tiempo. Que mejor ya presente de una vez la denuncia, porque ya, que no sea demagogia. Si ya sabe cómo hacerle, que presente la denuncia y dijo que iba meter a la cárcel a Calderón, yo le pido que también amplíe su acción judicial y que haga lo mismo con Fox y Salinas y bueno y ahí de paso a Diego”, expresó López Obrador.

Agregó que no acudirá a los debates en la intercampaña, ya que, aseguró, solo buscan dañar su campaña.

No, no, no, nosotros vamos a estar en los tres debates (por estrategia), porque nos van a querer dañar, van a querer echarnos montón porque piensan que así van a remontar su desventaja, ellos están muy atrás, no quiero presumir, pero ya vamos 20 puntos de ventaja del segundo lugar que se lo están peleando Meade y Anaya”, comentó.