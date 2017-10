Peña reprocha lucro con el pase del procurador

El presidente Enrique Peña Nieto reprochó a los partidos políticos de oposición intentar lucrar con el pase automático del procurador al cargo de fiscal general.

“Sí hay un reproche de mi parte a quienes quisieron lucrar con el tema del pase automático, pues nunca fue mi intención aprovecharlo. Y celebro que Raúl Cervantes no se haya prestado al desprestigio personal ni al de la institución”, dijo durante una reunión con periodistas y comunicadores en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos.

Agregó: “El Presidente quiere que se dé el espacio (al nombramiento del fiscal), pero alejado de la politización; que no se condicione a nadie; que sea un proceso abierto. Pero esto será responsabilidad del Senado y, en general, de las fuerzas políticas”.

El nombramiento del fiscal general, opinó Peña Nieto, podría ocurrir durante su administración o con posterioridad.

“No hay interés alguno de mi parte en dejar un fiscal a modo. Lo que traté de decir al sugerir que se discuta en 2018 es que haya el espacio idóneo para la discusión responsable de este tema.”

Incluso, comentó que a él no le gustaba la figura de la Fiscalía General, pues hubiera preferido que se diera oportunidad de evolución a la PGR, pero la nueva institución fue un acuerdo del Pacto por México.

En la reunión participaron más de 50 periodistas y líderes de opinión, además de ocho secretarios de Estado: Rosario Robles, de Sedatu; Aurelio Nuño, de la SEP; el almirante Vidal Francisco Soberón, de la Semar; el general Salvador Cienfuegos, de la Sedena; Miguel Ángel Osorio Chong, de Segob; José Antonio Meade, de Hacienda; José Narro, de la Ssa, y María Cristina García Cepeda, de Cultura. También estuvieron el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y los directores generales de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez, y de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, entre otros funcionarios.

Los aspirantes del PRI sí se mueven

Al final de la reunión, convocada para dar a conocer las cifras y las acciones del gobierno respecto de la atención por los efectos de los sismos de septiembre, el presidente Peña Nieto respondió a varias preguntas de los presentes.

El tema de la sucesión presidencial no tardó en aparecer.

—Usted dijo en entrevista, en marzo de 2016, que ya no era válida la máxima priista de que quien se mueve no sale en la foto. Que hoy en día es al contrario: que para salir en la foto había que moverse. En ese sentido, cuando uno entrevista a los miembros del Gabinete, éstos siempre dicen que no son los tiempos, que están concentrados en su trabajo, etcétera. ¿Eso lo hacen por una tradición priista, por instrucción suya o es algo que acordaron?

—El partido se ha ajustado a los tiempos. Los aspirantes se han movido, pero sin renunciar a la liturgia priista. Esta liturgia priista es denostada por algunos, pero es propia. Es definición de los priistas ser como somos. El PRI sí tiene democracia interna, un proceso propio, respondió el Ejecutivo federal.

Sismos no frenan la política

Los sismos de septiembre y la reacción de las autoridades no detuvieron el reloj de la política, aseguró el mandatario.

“Los tiempos políticos no se han frenado y no se contraponen con el actuar de las instituciones”, dijo en respuesta a otra pregunta.

Cuestionado sobre si ha demorado mucho el nombramiento del candidato presidencial del PRI, Peña Nieto reviró: “Los tiempos electorales están en la legislación, no toca al Presidente de la República o al partido fijarlos”.

—¿Cuándo pedirá a sus funcionarios que renuncien si quieren competir?

—El gobierno sigue trabajando. Si alguno decide participar, yo estaré atento.

Respecto del costo de los daños por lo movimientos telúricos, explicó que éste volvió a calcularse y ahora se estima en 48 mil millones de pesos.

Agregó que levantar los escombros costará más de 700 millones de pesos y estos podrían llenar tres veces el Estadio Azteca.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que ante una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Canadá mantendrán un pacto comercial porque ha demostrado sus beneficios económicos para la región norteamericana.

La respuesta del mandatario al cuestionamiento de un columnista vino minutos antes de que concluyera la cuarta ronda de negociaciones en Washington, Estados Unidos en la que el representante del gobierno de Donald Trump, Robert Lighthizer, se dijo decepcionado porque sus pares de México y Canadá no aceptan negociar las condiciones que le interesan a su país.

Peña Nieto agregó a su respuesta que no sólo trabajan en un plan B (en caso de que Estados Unidos se levante de la mesa), sino que nuestro país impulsa desde hace años la diversificación de su comercio con otras naciones del mundo como es el caso de las que se ubican en Asia.

Sin embargo, el Ejecutivo se mostró optimista de que al final se logren acuerdos importantes en esta renegociación del NAFTA (por sus siglas en ingles).

PACTO POR MÉXICO

Como parte de los últimos acuerdos dentro del Pacto por México, cuando se discutía la Reforma Político-Electoral, la Cámara de Diputados aprobó el 10 de diciembre de 2014 el proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, “a fin de constituir un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente, el cual coadyuve a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración”.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa que el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados el 23 de septiembre, y reemplaza a la actual Procuraduría General de la República por la Fiscalía General de la República. La propuesta sigue atorada.

Fuente: Excélsior