Peña pide a medios ser menos críticos y mejor “sembrar solidaridad” hacia los damnificados

El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la sociedad mexicana para apoyar a los damnificados del terremoto, debido a que “no se siente lo suficiente”, mientras que a los medios de comunicación les pidió que más que volverse “señaladores o críticos”, siembren mayor solidaridad y conciencia en las afectaciones que hay en los estados Oaxaca y Chiapas.

Acompañado de su esposa Angélica Rivera y de casi todo el gabinete federal, Peña Nieto caminó varias calles de este pueblo zapoteco para conocer la magnitud de la tragedia y darle el pésame a la familia de Rosa Santiago Santiago, quien perdió en el terremoto del jueves 7 a su esposo Arturo Guerra Jiménez y a su hija Agelet Yeshua Guerra Santiago, de 9 años.

Desde la batea de una camioneta, improvisada como templete, Peña hizo un llamado a toda la sociedad mexicana, pues “viniendo del centro del país hemos encontrado una gran respuesta de amplios sectores de la sociedad que quieren apoyar esta labor de reconstrucción”.

Pero “quizá por la distancia de lo que es el corazón del país, de lo que es su capital, están ajenos a la condición que viven estos dos estados hermanos Oaxaca y Chiapas y es mucha la ayuda que necesitamos. La necesitamos para que haya aportaciones de despensas y de víveres, de ropa que puedan ser canalizadas por las fuerzas armadas”.

Esta postura gubernamental se da en respuesta a la serie de denuncias que han lanzado los damnificados por el uso político, el desvío de recursos y el lucro político que se le están dando a los apoyos a los afectados.

En ese mismo sentido, Peña se dirigió “de manera respetuosa” a los medios de comunicación para pedir:

“Si bien es cierto que recogen los testimonios, las necesidades que hay entre la población, yo les quiero pedir en forma respetuosa a los medios de comunicación se incorporen a esta labor de solidaridad, de sembrar mayor solidaridad, mayor conciencia de los daños y las afectaciones que hay en estas dos entidades y que, más que volvernos señaladores o críticos de lo que falta, seamos parte todos de la solución”.

Aclaró que, si bien “estamos llamados todos a responder, los primeros en atender es el gobierno y aquí están las presencias del gobierno, no sólo en la persona del presidente o del gobernador y sus esposas, lo estamos a través de los servidores públicos que todos sintamos el daño y el dolor por el que pasan las familias de Oaxaca y Chiapas”.

Por lo que reiteró el llamado a los medios de comunicación “para que nos ayuden a convocar y a generar esta conciencia social y colectiva de todo el país para que se sumen con Oaxaca y Chiapas, porque Oaxaca y Chiapas están de pie y en unidad vamos a trabajar”.

Finalmente, insistió: “Manténgase unidos y no dejen que nadie venga a lucrar con esta urgencia y con esta condición trágica que hoy vive Oaxaca, no permitan que nadie lucre, no dejen que venga gente que venga a desinformarles y que quiera asumir liderazgos que no corresponde”.

Peña realizó su tercera visita en una semana y sólo pudo recorrer las calles de este territorio por la tragedia, debido a que ha sido declarado por el magisterio como persona “non grata”.

Durante dos horas recorrió este pueblo afectado por el sismo, aunque su esposa, la exactriz de Televisa conocida como “La Gaviota”, fue la que atrajo la atención de los pobladores que buscaron su mano y la fotografía en todo momento.

Fuente: Proceso