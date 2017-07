Peña Nieto y Trump no trataron el tema del muro: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray afirmó que, durante la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump el tema de la construcción del muro fronterizo no fue abordado, porque había sido un acuerdo previo de los dos equipos de trabajo, informó Excélsior.

Sobre la polémica generada por la presunta respuesta que habría dado el mandatario norteamericano a una pregunta de una reportera gráfica, sobre si mantenía su idea de llevar a cabo esta edificación y que México asumiera el costo, Videgaray afirmó no haberse percatado de ese comentario.

“El tema del muro no se trató, no es un tema de la relación bilateral, habíamos acordado previamente entre los equipos que no se tocaría y efectivamente, no se habló del tema del muro”, precisó.

“He visto ya estos reportes que se habla de un comentario, (pero) yo estaba en la reunión y no escuché ese comentario, tal vez estaba poniendo más atención a la salida de los compañeros de la prensa, pero los que les puedo confirmar es que no fue parte de la conversación bilateral”, aclaró.

El canciller Videgaray Caso aseveró que, la reunión entre los presidentes Peña Nieto y Trump se desarrolló en un tono respetuoso y de cordialidad en el que los dos asumieron compromisos en los distintos temas de la agenda bilateral.

Respecto a la renegociación del TLCAN y en presencia de los secretarios de Economía y Comercio de ambos países, los mandatarios confirmaron que el proceso arrancará el próximo 16 de agosto.

“Se habló de cómo será este proceso y particularmente de las expectativas de los tiempos, la importancia de que las negociaciones se den de una manera acelerada para llegar a un acuerdo, en principio hacia finales de este año. Este el objetivo conjunto que tienen ambos presidentes”, apuntó.

En el caso del combate al crimen organizado y el trabajo conjunto entre México y los Estados Unidos para la estabilidad de Centroamérica, “se reconoció la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos haga esfuerzos significativos para reducir el consumo de drogas ilegales en ese país como un generador de violencia en México”.

“El Presidente Trump explicó al Presidente Peña algunas políticas que van a poner en marcha para reducir el consumo de drogas en los Estados Unidos y seguir cooperando en esta materia que solamente si trabajamos de manera conjunta habremos de poder enfrentar con éxito”, apuntó.

En conferencia de prensa en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en Hamburgo, Alemania, el secretario de Relaciones Exteriores destacó el reconocimiento que hizo el Presidente de México a la Administración Trump por su decisión de preservar el programa DACA que beneficia a estudiantes migrantes.

También, informó que durante la conversación se acordó generar un nuevo mecanismo para la contratación de trabajadores temporales agrícolas en los Estados Unidos.

De acuerdo con Videgaray, los dos presidentes hablaron al final de la reunión de la crisis que se vive en Venezuela y acordaron seguir atentos al desarrollo de la situación y la manera diplomática como podrían coadyuvar a la solución del conflicto en la región.