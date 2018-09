Peña miente, la vaquita marina no está a salvo: ambientalistas; 72% murió durante su sexenio, dicen

La vaquita marina, especie endémica del Mar de Cortés, se encuentra en riesgo inminente de extinción. A pesar de la implementación de algunos esfuerzos por evitar su desaparición, durante la administración de Presidente Enrique Peña Nieto murió más del 70 por ciento de la población de la marsopa más pequeña del mundo, de acuerdo con estadísticas de organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras.

En su Sexto Informe de Gobierno (2017- 2018), el mandatario mexiquense presumió una serie de acciones encaminadas a la protección de esta especie marina, pero omitió lo fundamental: que hoy se encuentra al borde de desaparecer, reclamaron representantes de esos grupos entrevista para SinEmbargo.

“Son verdades a medias. Sí se implementaron medidas como nunca antes, pero no es la verdad completa. La verdad completa es que quedan menos vaquitas que cuando inició la administración de Peña Nieto. Estos son los resultados reales, y no importa cuánto dinero se haya invertido ni los programas que se hayan implementado, es obvio que no fue suficiente. Decir verdades a medias es igual que mentir”, criticó Alejandro Olivera Bonilla, representante del Centro para la Diversidad Biológica (CDB) en México.