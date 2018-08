Pedirá AMLO a gobiernos estatales y municipales no aumentar impuestos

Ayer virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que durante su mandato todos los contribuyentes deberán pagar sus impuestos, rechazó que haya condonación de impuestos y garantizó que nadie robará el dinero del erario. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Además, señaló que recomendará a los gobiernos estatales y municipales no aumentar los impuestos del agua y predial.

“Vamos a que se paguen todos los impuestos porque, como lo plantee, el sentido estricto, hablando en realidad, no van a ser impuestos, van a ser contribuciones, todos tenemos que contribuir y le vamos a dar la garantía al contribuyente de que ya nadie se va a robar el dinero de las contribuciones, o como se le llamaba antes, de los impuestos.

“Nadie se va a robar el dinero de las contribuciones, por eso hasta vamos a simplificar el pago de contribuciones, vamos a buscar la manera de quitar trámites y no vamos a ver al ciudadano como delincuente en potencia, sino se le va a dar toda la confianza al ciudadano”, aseguró López Obrador.

Tras adelantar que en breve anunciará al director del SAT, que será una mujer, se declaró seguro de que todos los contribuyentes van a cumplir, “entramos en una etapa nueva, va a haber un auténtico estado de derecho y tiene que haber honestidad. Entonces no podemos hablar de condonar impuestos”, indicó.

El próximo presidente de México recordó en conferencia de prensa que su compromiso de campaña fue no aumentar impuestos en términos reales, ni crear impuestos nuevos además de que no haya aumento al precio de la gasolina.

Refirió que recomendará a los gobiernos estatales y municipales no aumentar las tasas por el pago del servicio de agua y del impuesto predial.

“Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, a los gobiernos municipales que no aumenten los impuestos en términos reales, que no está la economía de los mexicanos para contar más impuestos, que no se vaya a cometer el error garrafal, sobretodo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo, nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazó”, indicó.

Sobre la deuda contratada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, comentó que la Secretaría de Hacienda explicó que no se trata de deuda nueva sino que había una línea de crédito abierta, que estaba contemplada y que no afectaría las finanzas nacionales.

“Ahora que se inicie la transición formal, vamos a pedir información sobre este tema, no me gustaría adelantar vísperas”, finalizó.