Pareja gay sufre discriminación en Fondo de Cultura Económica

Un elemento de seguridad de la librería Daniel Cosío Villegas, del Fondo de Cultura Económica, obligó a una pareja gay a retirarse de las instalaciones, ubicadas en Avenida Universidad y Parroquia, tras besarse en público.

Aunque las víctimas solicitaron el nombre del oficial, el personal de la tienda se negó a proporcionárselo, por lo que interpusieron una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

“Desde hace muchos años acudo a estas librerías y nunca me había ocurrido nada. No estábamos robando, sólo nos dimos un beso y el policía nos dijo que allí no podíamos hacerlo”, contó el agredido.

El hecho se produjo el sábado 19 de agosto y el FCE contestó horas más tarde a uno de los involucrados, condenando cualquier acto de discriminación dentro y fuera de sus librerías.

