Para mí concluye mi participación en la vida política de México al término del sexenio: EPN

Esta noche, el noticiero En Punto, de Televisa, presentó una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, a unos meses de que termine su gobierno. En la charla, el Primer Mandatario abordó diferentes temas espinosos durante su sexenio y afirmó que al concluir su mandato, dejará de participar en la vida política del país.

A continuación un resumen de las preguntas que le hizo la periodista Denise Maerker al Presidente saliente.

Denise Maerker (DM): Presidente, si le hubieran platicado en detalle lo que significaba ser presidente, ¿hubiera querido aspirar a este cargo?

Enrique Peña Nieto (EPN): Nadie experimenta en cabeza ajena, solo quien ha estado en ejercicio en esta responsabilidad puede decirlo.

Para mi ha sido un privilegio de vida ser presidente de este país. Estoy más que agradecido con dios, con la vida, y con los mexicanos que confiaron en el proyecto que postulé. También con aquellos que no me respaldaron, que fueron críticos constantes.

DM: Un tema de los que se habló mucho en la campaña es la corrupción, usted, ¿lo menospreció, le dio la importancia que tenia el tema y de la percepción que había en la sociedad, ¿qué sí ha ocurrido en esta administración?

EPN: Un fortalecimiento institucional para realmente crear entidades autónomas, para crear un marco legal que permita o contribuya realmente a cerrar espacios a la corrupción. ¿Esto logró revertir la percepción? creo que no, Denise, y yo nunca menosprecié el tema, perdóname Denise, le di suficiente importancia y relevancia.

DM: Entonces, ¿siente que nada de lo que hubiera hecho habría sido suficiente?

EPN: Lo que me queda al final de cuentas es que los esfuerzos realizados, lo que esta ahí, lo que queda en precedente para combatir la corrupción, que yo creo que llego para quedarse, fue insuficiente para cambiar esta percepción.

DM: Se asocia al PRI con corrupción. Cuando fue candidato le preguntamos ¿qué había nuevo en el PRI? y citó a tres personas como prototipo del nuevo PRI: César Duarte, Javer Duarte y Roberto Borge. ¿Qué medida podía tomar el gobierno para hacer frente a algo tan avasallador, como lo que sabíamos diario, de las propiedades, de los recursos, de la estafa maestra, de las empresas creadas artificialmente?, ¿usted se siente traicionado por ellos?

EPN: No me corresponde a mi hablar por nadie. Sí es cierto fueron casos que estigmatizaron, eran gobernantes que estaban entrando. Yo advertía que era el nuevo rostro del nuevo PRI y que era parte de la transformación que el PRI estaba viviendo, pero como hubo señalamientos de gente del PRI, lo hubo también de otros partidos políticos.

Creo también que vivimos en una era en la que cada vez lo que nos acompaña es la transparencia y digo la transparencia porque vivimos auténticamente en una vitrina, creo que lo que hagamos, lo que hacemos, y más los que tenemos o somos figuras públicas, estamos siendo observados. Creo que hoy las redes sociales pues prácticamente te dejan ver que haces, como lo haces, qué bueno, y a partir de ahí también vienen muchas presunciones y señalamientos honestamente sin soporte y sin sustento alguno.

DM: ¿Cuál considera que ha sido su mayor acierto?

EPN: Las reformas estructurales, el poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados, la necesidad de hacer cambios legales profundos, constitucionales en el sector energético, de las telecomunicaciones, educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían podido lograr, para mí es el legado más importante porque la maduración de esas reformas se va a traducir en mayor crecimiento económico, generación de mayores oportunidades para los mexicanos.

DM ¿Cuál es el error más grande?

EPN: No haber explicado yo creo con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. El tema de la Casa Blanca me queda a mí muy marcado, un señalamiento yo creo con un soporte indebido, abrimos la información ¿Qué lamento de este tema? primero, que no obstante la información pública, sobre la cual no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente y en la credibilidad que tenia lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta…

DM: ¿Cree que fue suficiente?

EPN: Lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿la hubiese vuelto a involucrar? no, porque ella no correspondía, ella no es funcionaria, no es servidora publica, ella tiene su propia trayectoria y la involucre, porque era ella de forma, como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que a ella también le dejo un mal sabor y un tema que ha sido difícil de superar en todo este tiempo.

DM: Presidente, ¿hay alguien en concreto a quien quiera agradecer?

EPN: A los mexicanos, al pueblo de México, porque había momentos muy difíciles, había días que por las decisiones tomadas o por los señalamientos no era fácil salir a un evento público, o no público. Si algo me alentó, me motivo, me cobijó, me energizó, fue mi contacto con la gente. Nunca tuvimos un evento de discordia, un mal momento de encuentro con la población, al contrario, todos fueron de enorme calidez.

DM: Presidente, ¿hay alguien a quien quisiera pedirle perdón?

EPN: Mira…, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa.

DM: ¿Alguna última tentación?

EPN: Cerrar bien mi administración entregar cuentas claras al próximo gobierno. Yo espero y deseo de verdad al próximo gobierno tenga el mayor de los éxitos, no obstante la diferencia que pueda haber en las visiones, en las ópticas, creo que al final de cuentas buscamos lo mismo, que el país crezca, que haya un clima de armonía social, y que haya seguridad y que haya oportunidad para los mexicanos.

DM: Presidente, a Enrique Peña Nieto, ¿dónde lo vamos a ver al final de su gobierno?

EPN: Lo único que sí se es a qué no me voy a dedicar, para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Esta es la única definición que tengo muy clara. Algo tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo así previsto, Denise. ¿Qué voy a hacer? no lo tengo claramente definido, me tomaré un tiempo después del primero de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno.