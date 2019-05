Para 2020 no habrá ‘ninis’ en México

Las declaraciones de la funcionaria federal Luisa Alcalde, se dieron al término de la firma del convenio entre la STPS y Aeroméxico para que la empresa aeronáutica capacite a un primer grupo de 35 aprendices.

Luisa María Alcalde también expuso que para 2020 se alcanzará la meta sexenal de becar a 2 millones 300 mil jóvenes, y que al cierre de 2019 se prevé llegar al millón de jóvenes inscritos en el programa porque aún hay empresas interesadas en sumarse.

La secretaria delTrabajo y Previsión Social (STPS), dijo que de continuar el ritmo de inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para el próximo año no habría en México ningún joven que no estudie ni trabaje, los llamados ninis.

“Creemos que para el próximo año vamos a llegar a 2 millones 300 mil jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que estén en actividades productivas. Esto significaría, si los datos del Inegi están bien, que no habría ningún joven en México de 18 a 29 años que no estudie y no trabaje. Sería un México que le apuesta a sus jóvenes”, dijo Alcalde este 14 de mayo.

-Nación321