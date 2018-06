Panal pide sustituir a Carpinteyro como candidata a Jefa de Gobierno por pedir votar por Barrales

El Partido Nueva Alianza (Panal) solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) registrar como candidata a la jefatura de Gobierno a Dora Talamante Lemas, presidenta de ese instituto político en la capital, en sustitución de Purificación Carpinteyro Calderón, quien ayer pidió el voto para Alejandra Barrales, de la coalición Por México al Frente.

En conferencia de prensa, Talamante Lemas subrayó que Nueva Alianza no vende sus votos, porque su proyecto va más allá de intereses personales y sigue teniendo el apoyo de maestras y maestros, de militantes y de simpatizantes que, apuntó, con toda seguridad reafirmarán su confianza el 1 de julio.

“Queremos decir a la ciudadanía que Nueva Alianza se mantiene fuerte gracias al gran ejército que está comprometido hoy en día con las causas sociales, en especial con la educación y la inclusión; los que seguimos en la contienda estamos trabajando por convicción, por amor a la Ciudad de México, por amor a México”, enfatizó la dirigente, acompañada por candidatas y candidatos a senadurías, alcaldías, diputaciones locales y federales por la capital del país.

Añadió: “Las y los maestros seguimos con Nueva Alianza, porque la causa del partido es mucho más fuerte que la corrupción y la violencia que tiene secuestrada a nuestra capital. El voto de Nueva Alianza no es una moneda de cambio”.

De igual manera, expuso que el hecho de que la excandidata a la jefatura de gobierno capitalino, Purificación Carpinteyro, apoyara abiertamente a una aspirante ajena al Panal, sin conocimiento ni anuencia de la dirigencia turquesa, constituyó una grave falta al compromiso que suscribió frente al partido y a la militancia, y como consecuencia a ese acto de traición se solicitó la cancelación de su registro.

Tras señalar que los votos de Nueva Alianza “siguen siendo para Nueva Alianza, ya que éstos no se transfieren a otro partido ni a otra candidatura”, agregó: “Nueva Alianza CDMX no es propiedad de sus candidatos, sino de los ciudadanos y no está a la venta”.

El Panal, abundó, es una expresión política que contribuye a la pluralidad de nuestra ciudad “y cualquiera que se ofrezca a nuestros contrincantes a cambio de una prebenda, tendrá nuestro desprecio”.

La cuenta de Twitter de la candidata Carpinteyro muestra una publicidad en el que aparece también Alejandra Barrales, así como fotos y videos de eventos realizados juntas el 26 de junio.

Fuente: Proceso