PAN, PRD y MC pautan spots contra AMLO

Con el lema “México podría estar peor con López Obrador”, el PAN pautó spots en los que asegura que con el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia al país podría pasarle lo que a Venezuela, que está “en ruinas”. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

En los mensajes que se emitirán en 3 mil 111 estaciones de radio y de televisión del país aparecen imágenes del ex presidente venezolano Hugo Chávez, mientras una voz en off señala: “algunos dicen que México no podría estar peor, pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. ¿Qué pasó? ¿Qué gobiernos corruptos provocaron una crisis profunda?, entonces apareció un valentón prometiendo soluciones fáciles”.

Aparecen luego imágenes de protestas de la población por la falta de alimentos, o esperando repartición de papel de baño. “La gente le creyó; en vez de mejorar las cosas traicionó a su pueblo, acabó con la economía y hoy un rollo de papel de baño es un lujo en Venezuela. Sí, México podría estar peor con López Obrador”, concluye el promocional que dura aproximadamente 30 segundos.

Los mensajes contra López Obrador fueron pautados por el PAN, otros por el PRD y otros por Movimiento Ciudadano.

En los promos pautados por el PAN y por el PRD con el lema “¿Viste el debate?” se usan imágenes y frases de su candidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, emitidas durante el debate del pasado domingo.

Son dos spots en los que Anaya se refiere a la propuesta de López Obrador de combatir la corrupción con el ejemplo, y el planteamiento de la amnistía para combatir la inseguridad.

En el spot del PAN, se colocó el momento en que el panista increpa al tabasqueño en materia de corrupción, mostrando carteles con las imágenes de René Bejarano, Carlos Imaz y Gustavo Ponce.

“Iba a gobernar con el ejemplo y se iba a acabar con la corrupción pero acuérdense esto lo conoce todo mundo. Cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imaz, recibieron fajos de billetes en efectivo. Si su ejemplo es tan potente por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan. Y va a decir bueno pero acabaron en la cárcel; mentira. ¿Acabaron en dónde?, en su campaña, esto es de este proceso electoral”, dice Anaya.

En el segundo caso, en el pautado por el PRD se incluye la pregunta que Anaya hizo a López Obrador durante el primer debate presidencial: “Perdonar a los delincuentes con la amnistía que propone López Obrador no es la solución. ¿Perdonar a los criminales sí o no, Andrés Manuel?”

“Se trata de que nos reunamos”, responde López Obrador en el video editado del PAN. “Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir”.

Por último, el promocional de MC, llamado “El mismo discurso de ya sabes quién”, está grabado en una casa abandonada, con muebles viejos y polvosos, en los que se oye la misma frase en un disco rayado: “la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder”.

A continuación dice una voz en off: “12 años han pasado y el discurso de ya sabes quién sigue siendo el mismo. México necesita nuevas ideas, un nuevo movimiento está por llegar”.