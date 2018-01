Osorio Chong confirma que buscará candidatura al Senado

El ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que buscará una candidatura al Senado de la República por la vía plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó Radio Fórmula.

“Voy a buscar ser senador por la vía plurinominal, hay que esperar los tiempos, voy a apoyar a mi partido en ese proceso que se avecina”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Aseguró que no tiene resentimientos por no haber sido elegido como precandidato a la presidencia.

El día de ayer el también ex gobernador de Hidalgo renunció a la Segob durante el evento “Soy México. Tu Acta de Nacimiento en Línea”; en su cargo quedó Alfonso Navarrete Prida.

Y añadió, que apoyará al precandidato presidencial de su partido José Antonio Meade porque es el mejor preparado y es el que tiene un “mejor proyecto para el país”.

Respecto a Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong dijo que no es congruente en su planteamientos, sus propuestas no son lo que buscan los ciudadanos y no abona a la construcción del país.

Mientras que del panista Ricardo Anaya dijo que sólo critica y no tiene un proyecto para el país, porque “hace señalamientos de quienes han hecho mal uso pero no hay proyecto “.