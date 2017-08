Ordena juez prohibir entrada de papa de EU a México

Debido a que es considerada como un “riesgo latente” para la biodiversidad del país, un juez federal radicado en Sinaloa ordenó al gobierno de México prohibir la importación de papa procedente de Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, el producto también representa un potencial riesgo de propagación de 63 tipos de plagas, razón por la cual el juez determinó impedir el ingreso del tubérculo.

La resolución se presentó luego de que un colectivo de productores del mismo producto en Sinaloa presentaran una demanda, en la que acusan que las plagas en cuestión, resultan inofensivas en Estados Unidos, pero tienden a propiciarse en climas cálidos como el de la entidad en cuestión.

Por ello, los campesinos mexicanos pidieron que se impidiera la importación de la papa, pues acusaron, su presencia en el mercado nacional pone en riesgo a los tubérculos y otros productos que se generan en territorio nacional.

No obstante, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señaló que los criterios expuestos no son compartidos, además de que resaltó, el fallo no es definitivo “será revisado por un Tribunal Colegiado”.

Nota de SDP Noticias. Con información de El financiero y Expansion