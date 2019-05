Opera Guardia Nacional en 8 estados con 60 mil integrantes, entre ellos Chihuahua

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las cuatro leyes de la Guardia Nacional y la reforma constitucional de paridad de género.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que fue acuerdo de los grupos parlamentarios avalarlas en sus términos, porque se sumarán al amplio consenso logrado en el Senado de la República.

El paquete que se aprobó aquí en el Senado, por consenso, pues la verdad es que ese consenso también lo están adoptando las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados.

En el caso de Morena no tenemos pensado presentar ninguna reserva; hay simpatía, también, por parte de los grupos parlamentarios de lo que se aprobó el día de ayer (martes) aquí. Sin embargo, bueno, no se puede limitar la facultad de ningún diputado de presentar alguna reserva, de presentar una observación. Pero de entrada, no tendríamos reservas ni observaciones a lo aprobado el día de ayer aquí”, adelantó.