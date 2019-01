Ofrece Jenaro Villamil un alto a la televisión para una ‘clase media jodida’

Esta mañana el periodista Jenaro Villamil ha sido postulado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como director del Sistema de Radiodifusión del Estado, pero tendrá que ser el Senado quien apruebe o no su nombramiento, pues es un cargo que debe ser ratificado por las dos terceras partes de la Comisión Permanente.

El Presidente de México externó en su conferencia mañanera, que su intención es que la persona que esté al frente de tan importante institución, coordine todos los medios de comunicación que pertenecen al Estado “para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en el sistema de concesiones establecido para las estaciones de radio y televisión”.

En su mensaje, Jenaro Villamil expuso que buscará que los “medios sean realmente de la gente, del pueblo, y que informen con veracidad, que tengan independencia del gobierno y que no imiten el modelo de los medios comerciales”.

Asimismo, Villamil “envió” un mensaje a Televisa, al expresar que “ya no más una televisión para una clase media jodida, que no va a salir de jodida, como dijo un clásico”, haciendo alusión a aquella expresión del propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, cuando hace más de 20 años dijo que “México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil.”

Ya en su espacio noticioso “Villamil Informa”, que se trasmite por Cadena Rasa, el periodista expuso que AMLO es seguidor de su programa y de ahí surgió el interés por ser él quien presida dicha institución. Asimismo, comenta que ese espacio continuará con su actual compañera de micrófonos, Lourdes Piña Soria al frente, y él participará cuando sus nuevas responsabilidades se lo permitan.

Fuente: Vanguardia