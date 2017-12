No voy a ser factor de división en el Frente Ciudadano, dice Mancera

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que él no será el que divida al Frente Ciudadano por México, el cual tiene como fecha límite el 14 de diciembre para registrarse como coalición ante el Instituto Federal Electoral (INE), informó Excélsior.

Mancera dijo que su objetivo es que el frente se consolide, pero de no ser así, él acompañará al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las decisiones que tome con miras al proceso electoral de 2018.

“Yo sigo construyendo para el frente, sigo trabajando en esta tarea, no lo voy a dividir, no voy a ser factor, me interesa, por el contrario, ser un factor de unidad y, por supuesto, seguir con este proyecto que es tan grande que puede alcanzar verdaderamente el régimen del país”, indicó.

El mandatario capitalino sostuvo que aún no ha definido la fecha para presentar la licencia al cargo que asumió 5 de diciembre de 2012.

Mencionó que esperará a la definición de las fuerzas políticas sobre el frente, para tomar una decisión que no irá más allá de la próxima semana.

“Vamos a trabajar para que esto se consolide y luego vamos a tomar la determinación, esta decisión debe de estar en una balanza bien colocada con toda la perspectiva y definiciones de los partidos políticos, y la otra que acompaña a la Ciudad de México, y la Ciudad de México siempre va a ser un factor importante para cualquier valoración”, agregó.

Mancera Espinosa señaló que es un privilegio el apoyo que le ha brindado el PRD, partido que también lo impulsó en su candidatura a jefe de gobierno.

Señaló que, hasta el momento, no ha sostenido alguna reunión con el presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, con el que, dijo, no tiene problemas alguno.