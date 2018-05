“No voy a ir a Los Pinos… ahí se aparece El Chupacabras”: AMLO

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos. “El próximo Presidente va a actuar con normalidad… Voy a seguir viviendo en Tlalpan”, dijo ante simpatizantes durante un acto de campaña en la delegación Tlalpan, informó Excélsior.

“No voy a ir a Los Pinos, esa residencia oficial está embrujada, hay malas vibras… ahí aparece ‘El Chupacabras’”, sentenció.

Precisó que Los Pinos pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec, “yo voy a seguir viviendo en Cuitláhuac, donde vivo, y voy a estar ahí hasta el año próximo, hasta que Jesús termine la escuela”.

El abanderado de “juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar contento en Tlalpan, “porque acá en la Ciudad va a gobernar Claudia… eso me va a ayudar mucho y me va a quitar la preocupación con la Ciudad, porque en otros estados me va a tocar con gobernadores que ya tienen la mala costumbre de la corrupción”.

Dijo que “Claudia estará a cargo de la Ciudad, yo solamente la voy a apoyar en lo que se requiera… por ejemplo, en lo de adultos mayores, el apoyo ya no será a partir de 68 años, sino que pasó a 65… Vamos a apoyar a Claudia, también, en atención a los jóvenes, van a tener garantizado estudio y trabajo”.