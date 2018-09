No vamos a meter a la cárcel a famosos de la política: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su fuerte no es la venganza, por lo que descartó que su gobierno intente meter a la cárcel a “famosos” de la política, debido a que no necesita de golpes mediáticos y a que cada Poder de la Unión es independiente.

Durante la presentación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el futuro mandatario aseguró que los funcionarios federales deben asumir el principio de austeridad republicana y ver la reducción en sus salarios como un “sabático de seis años”, en referencia a la duración de su mandato y a las medidas a implementarse para la generación de ahorros.

“Es como para decir, yo quiero trabajar y que no me paguen. Quiero dar mi cooperación, quiero aportar, quiero un sabático de 6 años”, señaló AMLO, quien consideró que el tope previsto de 100 mil pesos es suficiente para que los funcionarios lleven un buen nivel de vida.

El presidente electo refrendó su compromiso en abatir las prácticas políticas que han conducido al país al escenario en el que se encuentra en este momento, con altos índices de actividad criminal, pobreza y desigualdad. En ese sentido, se pronunció en contra de los fraudes electorales, de la corrupción y de cualquier tipo de revancha política.

“No vamos a la política de siempre, de por razones de espectacularidad, meter a la cárcel a un famoso, de la política, del sector empresarial o incluso del mundo del espectáculo. Nada de eso. No necesitamos eso. Hay procesos en curso y no vamos a ser absolutos, vamos a representar al Ejecutivo, el Legislativo va actuar con independencia, lo mismo el Judicial, pero políticamente, queremos ver para adelante, no para atrás”.

Tras insistir en la necesidad de una Constitución moral, el próximo titular del Ejecutivo dijo que su administración perdonará, pero no busca el perdón de los demás, por lo que cada elemento que forme parte de su gobierno debe estar claro en el fin de la corrupción y la impunidad.

SDP Noticias