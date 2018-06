No tengo pacto en lo oscurito, ni acuerdo con Peña Nieto: AMLO

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES), negó tener un acuerdo para su triunfo con el presidente Enrique Peña Nieto. Aseguró que el único amo que tiene es el pueblo de Mexico, informó El Economista.

Entrevistado en Uruapan, Michoacán, luego de un mitin proselitista, López Obrador pidió a su adversario del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya.

Consideró que si Anaya Cortés no estuviera involucrado en actos de corrupción no se hubieran conocido los videos que se difundieron este jueves, en donde se observa al hermano del empresario Manuel Barreiro, hablar de negocios y de venta de naves industriales para destinar recursos a la campaña de Anaya.

“Que (Anaya) se sosiegue, que se tranquilice, ha cometido muchos errores y no le está yendo bien y por eso está desesperado, pero yo qué culpa tengo.

“Cada quien es responsable de sus actos, el que no quiera ver visiones que no salga de noche. Si están en malos pasos, sobre todo si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción, en campaña sale todo ¡todo!”, afirmó.

López Obrador negó tener un pacto con el presiente Peña: “Si, desde luego. Yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta en las plazas públicas. No tengo ningún acuerdo, ningún pacto. Lo qué pasa es que ya no ve lo duro, sino lo tupido. Además, yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige, se afloja”, aseveró.

Cuestionado por una reportera si es el candidato de una televisora, López Obrador dijo que el único amo que tiene es el pueblo de México.

En otro tema, López Obrador estuvo acompañado por el fundador de las autodefensas de Michoacan, Manuel Mireles, a quien defendió de ostentar la candidatura de Morena a la Cámara de Diputados.

“Ya se está viendo en el tribunal, y el doctor Mireles es nuestro candidato. No se pueden hacer juicios descalificando a nadie”, afirmó.

En tanto, el político tabasqueño saludó que la Fepade haya iniciado una investigación para determinar la procedencia de las llamadas telefónicas que se realizan a domicilios para generar miedo en su contra.

López Obrador dijo que mañana dará a conocer el repertorio de artistas que lo acompañarán en el cierre de su campaña, el 27 de junio, en el Estado Azteca.