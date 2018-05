No soy lambiscón, Salinas Pliego tiene dinero, pero tiene dimensión social, afirma AMLO

El tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la carrera del empresario y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien a pesar de pertenecer a la clase alta también realiza labor social, informó SDPnoticias.

El candidato de Morena-PT-PES mencionó que hay empresarios que no sólo se dedican a acumular riquezas en el país, también con su fortuna, esfuerzo y trabajo han ayudado a la sociedad, trabajan conforme a la ley y merecer respeto, como ejemplo Salinas Pliego, dijo en el foro Recupera tu Futuro, organizado entre Grupo Salinas y el programa Kybernus.

“No quiero hacer la barba, no son lambiscón; me gusta decir lo que pienso, siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. El director de esta fundación tiene dinero, pero tiene dimensión social”, dijo López Obrador.

Durante el evento, el tabasqueño dijo que hay que analizar la participación de la sociedad civil en el gobierno, porque muchas veces estos organismos supuestamente autónomos “son una farsa”.

Como ejemplo mencionó el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ha tapado casos de corrupción como el de la constructora Odebrecht.

El candidato dijo que la participación de la sociedad civil debe de darse siendo un buen ciudadano, actuando con rectitud y no siendo corrupto.

“Hay otros que no son empresarios, son traficantes de influencias y no aportan nada… La mayoría de los empresarios tiene una dimensión cívica… En el caso de Ricardo Salinas, es de los empresarios que más leen, porque hay otros que de plano no leen ni el periódico”, mencionó Obrador.